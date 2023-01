Три популярни храни вдигат кръвното

© Изследванията показват, че три популярни храни за закуска в Обединеното кралство могат да бъдат вредни за сърцето. Известно е, че повишават кръвното налягане със 17%.



Хипертонията или високото кръвно налягане е една от причините за сърдечни заболявания, инсулт и инфаркт. Като цяло месото се счита за здравословен продукт, но всичко зависи от вида му. Например червеното месо (говеждо, свинско и т.н.), както отбелязва NHS, съдържа много протеини, витамини, минерали.



Но такива видове месни продукти като бекон, шунка, колбаси, могат да навредят на тялото. Те повишават риска от развитие на хипертония, така че трябва да се избягват, ако е възможно, пише Zdrave.to.



Според проучване, публикувано в American Journal of Clinical Nutrition, червеното месо може да повиши кръвното налягане със 17%. Това проучване включва 44 616 французойки. Оказало се, че тези, които ядат пет или повече порции червено месо седмично, са имали най-лоши резултати, свързани с високо кръвно налягане.



Нещо повече, статия, публикувана в Critical Reviews in Food Science and Nutrition, гласи, че само 50 грама месо всеки ден са достатъчни, за да увеличат риска от развитие на хипертония.



Причината, поради която шунката, беконът, колбасите повишават вероятността от развитие на хипертония е, че съдържат много сол.