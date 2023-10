© виж галерията Загадката на Sofia24.bg е свързана с най-известният и успешен бял рапър в света. Като малък го наричат “Мики" заради големите му уши. Три пъти повтаря 9 клас и така приключва с училището. Разследван е от тайните служби на САЩ, защото в един от текстовете си заплашва, че ще убие президента. Познахте ли го? Става въпрос за Еминем, който днес навършва 51 години. Той е роден на 17 октомври 1972 година в Сейнт Джоузеф, Мисури. Баща му напуска семейството си, когато бъдещата звезда е само на 8 месеца. Бащата заминава за Калифорния. Всичко, което синът му има от него, са няколко писма. Ражда се като Маршъл Брус Матърс III, но е по-известен с псевдонима Еминем. Той е американски рапър, музикален продуцент, автор на песни и актьор.



Албумът му The Slim Shady LP, издаден през 1999 г., му носи награда "Грами“ за най-добър рап албум. Следващият му албум The Marshall Mathers LP (2000) се превръща в най-бързо продадения албум в историята. "Ди Туелв“ (D12) – групата, в която участва преди да дебютира като солов изпълнител, също получава дивиденти от известността му.



От 12-годишен живее в Детройт. Освен тях в блока им живеят само още две семейства белокожи, което се оказва повод за много неприятности. През 1983 година е жестоко пребит от две години по-големия Ди Анджело Бейли. В резултат лежи 10 дни в кома.



При едно от безбройните местения и гостувания у роднини, момчето се запознава с чичо си Рони, който го запалва по рап музиката и оказва голямо влияние върху бъдещото му творчество. Чичото се превръща в негов музикален ментор. През 1991 година Рони се самоубива. Маршал изпада в дълбока депресия, престава да пише песни и да се занимава с рап. Сега на лявата му ръка има татуировка, на която пише “R.I.P Ronnie".



След записването на "The Eminem Show“ (2002) Еминем става първият музикант, спечелил "Грами“ за най-добър рап албум за три поредни дългосвирещи плочи (LP). През 2002 г. филмът Осмата миля, в който Еминем играе главната роля, е удостоен с награда "Оскар“ за саундтрака "Lose Yourself“. "Lose Yourself“ се превръща в хип-хоп сингъла с най-продължително ефирно време. След като изнася турнета през 2005 г., Еминем излиза в творческа пауза. Relapse, неговият първи албум след Encore (2004), излиза на 15 май 2009 г. На 18 юни 2010 г. излиза най-новият му албум Recovery, в който той се връща към звученето от началото на десетилетието. Албумът дебютира на първо място в класациите на Billboard Top 200.



Еминем е продал над 155 000 000 копия от албумите си, което го прави най-продаваният рапър в историята. Посочен е от списание "Ролинг Стоун“ за един от стоте най-велики музиканти за всички времена. Обявен е за най-добрия рапър в историята в анкета, организирана в Интернет от сп. "Вайб“. Еминем има осем албума, които са номер едно в "Билборд Топ 200“ (вкл. с "Ди Туелв“) и 12 сингъла, които са номер едно в света. През 2011 г. списание "Ролинг Стоун“ дава на Еминем титлата Крал на хип хоп музиката.



Статистиките взети от социалните мрежи, форуми, анкети, излъчвания по телевизията и продажби показват, че Еминем се класира на първо място.



Страницата му във Facebook е в Top 5 най-харесвани страници в цялата социална мрежа. През 2013 г. издава 8-ия си албум, продължение на първата част от 2000 г. – "The Marshall Mathers LP“, "The Marshall Mathers LP 2“ (накратко: MMLP2).



На 27 ноември 2013 г. Еминем издава песента "Rap God“, която влиза в рекордите на "Гинес“ за песен с най-голям брой думи (1560 думи). През 2014 г. е издаден "Shady XV“. Албумът се състои от две части – Greatest Hits и диск с нови тракове. В него вземат участие бивши и настоящи изпълнители от "Shady Records“ като 50 Cent, Obie Trice, Bad Meets Evil, Slaughterhouse, Yelawolf, Skylar Grey и други.



През 2015 г. Маршъл създава 2 нови песни – "Phenomenal“ и "Kings never die“. Песните вземат участие във филма на Antoine Fuqua, Southpaw.



На 15 години се запознава с жена си – Кимбълри Ан Скот. През 1995 година се ражда дъщеря им – Хейли. През 1999 година рапърът и Ким се женят. Развеждат се през 2001 година, като и двамата се съгласяват на съвместно попечителство над дъщеря им. За кратко се женят отново през януари 2006 година, като още през април същата година Еминем подава молба за развод. Рапърът има родителски права и над Уитни – дъщеря на Ким от друга връзка, Алайна – дъщеря на доведената му сестра Зора, както и над по-малкия си полубрат – Нейтън.



Първоначално Маршал се подвизава под псевдонима M&M, който идва от двойното “М" в името и фамилията му. В крайна сметка M&M се трансформира в Еминем заради произношението на английски “ем енд ем". Въпреки че Еминем е популярният псевдоним на рапъра, зад много от песните му стои един по-тъмен характер. През януари 1997 година избира името Слим Шейди и започва да пише нови песни.



Еминем говори публично за пристрастяването си към лекарства и други сънотворни медикаменти. Изпълнителят започва да ги приема по време на снимките на “Осмата миля" и до края на продукцията вече приема по 30-40 хапчета на ден. През 2007 година е хоспитализиран след свръхдоза с метадон, който дилърът му продава вместо Викодин. След тези събития той решава да потърси рехабилитационен съветник. Елтън Джон е негов ментор през този период и от април 2008 година рапърът е чист. Докато се бори с наркоманията си, се насочва към храната като утеха. В резултат на това теглото му се покачва до над 100 килограма. Но той успява да се пребори и с това.



Вместо книги, рапърът четял речници, за да създава по-добри текстове и рими. Дори имал кутия, в която събирал листове и тетрадки с думи, фрази и идеи за текстове. Благодарение на усилията му, днес той е признат за един от музикантите с най-богат речник и най-разнообразни думи, използвани в песните му през годините.



През 2006 г. Еминем губи своя най-добър приятел – рапъра Прууф. Той е убит в престрелка в детройтско заведение. Според слуховете Прууф стреля първи, след което приятел на простреляния изкарва оръжие и открива огън по изпълнителя от D12. Малко по-късно застреляният от Прууф умира. След което и Прууф. След това Еминем изпада в дълбока депресия.



Еминем и Прууф са основатели на групата D12. Името на групата произхожда от това че всеки от членовете ѝ има по 2 имена (напр. Eminem-Slim Shady) Proof е вторият член на D12 след Bugz, който бива застрелян. Истинското име на групата е The Dirty Dozen.



От втория му албум “The Marshall Mathers LP" са продадени над 2 милиона копия още през първата седмица, което го прави най-бързо продаваният албум в историята на хип-хоп музиката. Албумът става диамантен. Третият му албум “The Eminem Show" също става диамантен, което официално прави Еминем най-продаваният изпълнител в света. Неговата песен “Rap God" е песента с най-дълъг текст – 1560 думи за малко над 6 минути. Една от песните в десетия му албум “Godzilla" носи и нов рекорд на Еминем – най-бързият рап текст. В третата строфа, която трае само 31 секунди, рапърът “изстрелва" 224 думи. Което означава, че развива скорост от 10,65 срички в секунда или 7,23 думи в секунда. Бил е обявяван 5 пъти за мъртъв.