Три силни магнитни бури до края на месеца
©
Прогноза по дни:
9 март – 3 (слаби смущения)
10 март – 5 (слаба магнитна буря)
11 март – 3 (слаби смущения)
12 март – 3 (слаби смущения)
13 март – 2 (спокойна активност)
14 март – 5 (слаба магнитна буря)
15 март – 4 (повишена активност)
16 март – 4 (повишена активност)
17 март – 3 (слаби смущения)
18 март – 3 (слаби смущения)
19 март – 4 (повишена активност)
20 март – 5 (слаба магнитна буря)
21 март – 6 (умерена магнитна буря)
Още от категорията
/
Андрей Арнаудов: Те всеки ден се борят с живота. Ще видим как се будят, как лягат, какво изживяват всеки ден
28.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Орлин Горанов в ужас: Напрежението се усещаше във въздуха, настъп...
22:03 / 07.03.2026
Христо Стоичков: Той беше един от първите. Никога не предаде прия...
12:54 / 05.03.2026
Месец март носи голяма благодат за три зодии
11:20 / 04.03.2026
Магърдич Халваджиян за финала на "Като две капки вода": Хора, ням...
10:59 / 03.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.