Трима братя станаха бащи в един и същи ден
Сред децата, които са се родили в рамките на няколко часа, има близнаци и така братята и техните партньорки дадоха на щастливите баба и дядо четири внуци за един ден. Говорителката на болницата, цитирана от ДПА, описа срещата на братята в клиниката като "специален и изненадващ момент“.
"Никаква статистика не би могла да ни подготви за този уникален момент, който ни накара всички да спрем, да се усмихнем и да се развълнуваме отново от магията, която се случва тук всеки ден“, посочи още говорителката на болничното заведение.
Раждаемостта в Израел, която е средно 2,9 деца на жена, е най-високата сред страните от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, допълва още ДПА.
