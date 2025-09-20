Новини
Трима се разделиха с "Игри на волята"
Автор: Екип Ruse24.bg 09:15Коментари (0)2
© Нова тв
Трима воини от две различни племена се сбогуваха с Арената на “Игри на волята" тази вечер. Инфлуенсърката Гергана Христева не успя да преодолее конкуренцията по време на елиминационната битка, а бедстващите Победители загубиха двама от своите. Физиотерапевтът Любослав напусна по медицински причини, а състезателят по билярд Давид се превърна в първия елиминиран участник след Съвета на изгнаниците.

В съревнованието между номинираните Гергана първоначално натрупа преднина, но след това изпита поредица от трудности и обърквания по трасето, които доведоха до загуба. Ексцентричната Наталия от Феномените се справи впечатляващо с всички елементи, грабвайки второто място и награда от 50 златни гроша. Победителката Теодора пък си тръгна от Арената със 100 златни гроша.

В края на деня за първа среща край огъня се събраха обитателите на най-суровата територия в състезанието - Блатото. След единодушно гласуване останалият на косъм от победата за влизане във Войната на племената Давид бе отлъчен от племето на Червените завинаги.

Новият епизод на официалния подкаст на предаването - “След игрите", посреща четиримата елиминирани участници тази седмица – Гергана, Вера, Любослав и Давид, с множество любопитни и предизвикателни въпроси. Какво още им е подготвила водещата Ваня Запрянова, може да видите в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Утре най-екстремното риалити в телевизионния ефир продължава с кастинг битка, в която три Амазонки ще се борят за място в голямата игра.

Психолог: 1/3 от родителите проявяват агресивно поведение помежду си пред децата
19:36 / 18.09.2025
Пеевски: Днес живота си загуби един достоен български полицай
10:55 / 18.09.2025
Синоптикът Петър Янков: В началото на следващата седмица времето се обръща!
11:27 / 18.09.2025
Ванга е направила предсказание за Трета световна война, идва съвсем скоро
18:18 / 18.09.2025
Неизлечима болест на сина е причината за тройното самоубийство край Сливница?
19:37 / 19.09.2025
Не яжте домати с краставици!
Пеевски: България ще бъде държава, а не соросоидна общност, аз съм гарант за това!
17:19 / 18.09.2025
