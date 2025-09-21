ЗАРЕЖДАНЕ...
|Тропически плод съдържа тайна молекула, която се бори с рака
Този метод предоставя достъпна и лесна за прилагане "рецепта“ за изследователи от цял свят, стимулирайки научното сътрудничество и имайки потенциал да трансформира лечението на рака.
Тропически плод може да играе съществена роля в борбата с рака на черния дроб - една от най-агресивните форми на рак с нисък процент на преживяемост.
Изследователи са идентифицирали молекула в гуава, която има противораков потенциал и са успели да създадат нейна синтетична версия за първи път, проправяйки пътя за по-ефективни и достъпни лечения, пише stirileprotv.ro.
Проучването, което открива нови перспективи в лечението на рака
Проучването, публикувано в списанието Angewandte Chemie, е проведено от екип от Катедрата по химия и биохимия в Университета на Делауеър (UDel).
Изследователите са открили, че листата и кората на растението гуава съдържат съединения с противовъзпалителни, антибактериални и дори антиканцерогенни свойства.
Чрез процес, наречен тотален синтез на натурален продукт, екипът създаде метод за възпроизвеждане на активната молекула в лаборатория, използвайки обичайни химикали. Този подход би могъл да реши проблема с липсата на природни ресурси за мащабно производство на лекарства на растителна основа.
В момента ракът на черния дроб се лекува с комбинация от хирургия, химиотерапия, лъчетерапия, таргетни лекарства и методи за унищожаване на тумори с топлина (термична аблация). Изборът на лечение зависи от стадия на заболяването и размера на тумора.
Въпреки тези възможности, само около 8% от пациентите, диагностицирани с рак на черния дроб във Великобритания, оцеляват повече от десет години. Статистиката показва, че в страната има около 6600 нови случая годишно, а до 2040 г. броят им може да нарасне до около 9700, според Cancer Research UK.
Симптоми, които трябва да вдигнат тревога
Симптомите на рак на черния дроб включват жълтеница (пожълтяване на кожата и очите), упорит сърбеж, загуба на апетит, силна умора, грипоподобни симптоми и подуване в дясната част на корема, според NHS (националната здравна система на Обединеното кралство).
Откриването на синтетичната молекула в гуавата може да представлява важна стъпка към по-евтини и по-достъпни лечения.
"Повечето клинично одобрени лекарства произлизат от или са вдъхновени от природни продукти. Проблемът е, че природните ресурси не са достатъчни за производството на лечения в световен мащаб. Сега химиците могат да следват нашия метод като рецепта и сами да създават съединението “, обясни доцент Уилям Чейн.
Екипът на UDel си сътрудничи с Националния институт по рака в Съединените щати, за да оцени дали тази молекула може да бъде ефективна и срещу други видове рак.
Резултатите са все още предварителни и молекулата все още не е предназначена за клинична употреба, но изследователите са оптимисти, че тя би могла да формира основата на терапии от ново поколение в бъдеще.
