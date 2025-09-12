Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Тъмният шоколад всъщност е полезен за нашата кожа
Автор: Екип Ruse24.bg 21:40Коментари (0)30
©
Тъмните шоколади са по-добрият вариант, защото са богати на какао, което е пълно с флавоноиди. Те съдържат и други полезни хранителни вещества, като мед, магнезий и минерали, които имат силни антиоксидантни свойства. Освен това, съдържанието на захар и мазнини в тъмния шоколад е много по-ниско от това в млечния шоколад.

Дерматологът д-р Сома Сарка обясни пред News18: "За здрава кожа, здрав ум и тяло, и дори за здравето на сърцето и по-добра регулация е важно да се придържате към тъмен шоколад с повече от 70% какао.“

Белият шоколад, от друга страна, съдържа много мазнини и захар. Излишната захар може да причини възпаление, гликация и разграждане на колаген, което допринася за преждевременното стареене на кожата. Тъмният шоколад помага за поддържане на еластичността на кожата, защото е богат на антиоксиданти и флавоноиди, които са от съществено значение за здравето на кожата.

Друго предимство на тъмния шоколад е, че помага за контролиране на апетита, тъй като леко горчивият му вкус намалява склонността към преяждане.

"Тъмният шоколад съдържа и съединения, които подобряват настроението. Той помага на мозъка да функционира, като освобождава ендорфини и серотонин, хормони, които поддържат доброто настроение и емоционалното благополучие. Ето защо тъмният шоколад може да бъде особено полезен, когато се чувствате потиснати, осигурявайки както незабавно повдигане на настроението, така и дългосрочни ползи за здравето“, подписва д-р Саркар.

Ключови изводи:

Изберете тъмен шоколад (70%+ какао) пред млечен или бял.

Помага за поддържане на еластичността на кожата и намаляване на признаците на стареене.

Контролира апетита и поддържа настроението.

Богат на антиоксиданти и есенциални минерали.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Вътрешният министър с нови разкрития по случая с пребития шеф на русенската полиция
Вътрешният министър с нови разкрития по случая с пребития шеф на русенската полиция
12:06 / 10.09.2025
Пореден тото милионер в България 
Пореден тото милионер в България 
22:41 / 11.09.2025
"Величие": Митов да поеме срама за неадекватните действия на МВР, оставката е част от това
"Величие": Митов да поеме срама за неадекватните действия на МВР, оставката е част от това
12:04 / 10.09.2025
Мира Добрева: Никога няма да забравя как съобщих, че 1000 стари стават 1 нов лев
Мира Добрева: Никога няма да забравя как съобщих, че 1000 стари стават 1 нов лев
10:50 / 10.09.2025
Асен Василев: МВР излъга грозно, а министърът излъга два пъти още по-грозно
Асен Василев: МВР излъга грозно, а министърът излъга два пъти още по-грозно
12:03 / 10.09.2025
Бащата на Никола, причинил катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Това е абсурд!
Бащата на Никола, причинил катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Това е абсурд!
08:50 / 10.09.2025
Елена Йончева към Урсула фон дер Лайен относно полета: Вече десет дни името на България се свързва с тази т.нар. новина, вие още не сте коментирали
Елена Йончева към Урсула фон дер Лайен относно полета: Вече десет дни името на България се свързва с тази т.нар. новина, вие още не сте коментирали
17:50 / 10.09.2025
Актуални теми
Простреляха близък съюзник на Доналд Тръмп
Конфискуват коли на пияни и дрогирани
ТОЛ камерите снимат за нарушители на магистралите
Колективната отбрана на Европа
Кабинетът "Желязков"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: