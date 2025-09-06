Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Турски медии: Цената на златото чупи рекорди!
Автор: Илиана Пенова 10:41Коментари (0)50
©
Цените на златото отново счупиха рекорди, подхранвани от очакванията за намаляване на лихвените проценти от Федералния резерв и слабите данни за заплатите извън селското стопанство. Грам злато надмина 4783 турски лири, достигайки исторически връх, пише Нaberler.com.

Златото, сигурно убежище за инвеститорите, продължава да чупи рекорд след рекорд. Нарастващите очаквания за намаляване на лихвените проценти от Федералния резерв на САЩ (Фед) продължават да тласкат цените на златото нагоре, докато слабите данни за заплатите извън селското стопанство доведоха до рязко покачване на цените на златото. Цената на грам златото достигна нов рекорден връх сутринта на 6 септември.

Златото за грам отвори деня на цена от 4 698 лири. То счупи рекорди, достигайки дъно от 4 692 лири и максимум от 4 775 лири. В момента грам злато се продава за 4 756 лири. Унция злато се търгува на цена от 3 584 лири.

Докато грамът злато достигна исторически максимум от 4783 лири при вчерашните следобедни транзакции, унцията злато се приближи до границата от 3600 долара във вечерните часове.

Въпреки че имаше ограничен спад към края на пазарите, цените на златото запазиха историческите си нива.

Данните за заетостта са далеч под очакванията

Според данни, публикувани в САЩ, броят на заетите извън селското стопанство е спаднал до най-ниското си ниво от октомври 2024 г. Докато очакванията бяха за 75 000, обявената цифра беше само 22 000. Нивото на безработица също надмина очакванията от 4,2%, достигайки 4,3%. Средните почасови доходи се увеличиха с 0,3% до 36,53 долара през август, което представлява годишно увеличение от 3,7%. Средните седмични работни часове останаха стабилни на 34,2 часа.

Goldman Sachs прогнозира, че ако Федералният резерв на САЩ (Фед) загуби доверие и инвеститорите се насочат от държавни облигации към злато, цената на златото може да се повиши до 5000 долара за унция. В доклада се посочва, че "базов сценарий“ би бил покачване на цената на златото до 4000 долара за унция до средата на 2026 г. Той включва и сценарий с "опашен риск“ от 4500 долара и прогноза от 5000 долара, ако само 1% от пазара на държавни облигации на САЩ падне под това ниво.

Според бележка на Goldman Sachs, ако цената на унцията злато достигне 5000 долара, цената на грам злато може да се повиши до 6600 турски лири в среда, където обменният курс USD/TL остава стабилен на 41,15.

"Ако пазарът на американски държавни облигации падне само с 1% под това ниво, ако приемем, че всичко останало остане непроменено, цената на златото може да се повиши до около 5000 долара за унция“, пишат анализаторите. "Златото остава най-надеждният ни дългосрочен инвестиционен вариант на стоковия пазар.“






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Пенчо Милков за пребития шеф на полицията в Русе: Шокиран и гневен съм!
Пенчо Милков за пребития шеф на полицията в Русе: Шокиран и гневен съм!
14:47 / 04.09.2025
Миглена Ангелова: Разводите ме научиха
Миглена Ангелова: Разводите ме научиха
18:10 / 04.09.2025
Youtube и Google се сринаха
Youtube и Google се сринаха
10:35 / 04.09.2025
Трифонов за побоя над директора на полицията в Русе: Каквито сме ние, такава ни е и държавата
Трифонов за побоя над директора на полицията в Русе: Каквито сме ние, такава ни е и държавата
20:43 / 04.09.2025
Криминалист: Мерете си приказките, случаят с началника на ОДМВР-Русе не трябва да се политизира
Криминалист: Мерете си приказките, случаят с началника на ОДМВР-Русе не трябва да се политизира
10:36 / 05.09.2025
Пълно лунно затъмнение: Кога и къде ще можем да наблюдаваме "кървавата Луна"?
Пълно лунно затъмнение: Кога и къде ще можем да наблюдаваме "кървавата Луна"?
13:42 / 04.09.2025
Драгомир Драганов осъди остро нападението над директора на полицията в Русe
Драгомир Драганов осъди остро нападението над директора на полицията в Русe
18:12 / 04.09.2025
Актуални теми
Съединението и празник на Пловдив
Вторият мандат на Доналд Тръмп
Бюджет 2025
Шеф на МВР е в тежко състояние след побой
131 години от Съединението на България
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: