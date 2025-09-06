ЗАРЕЖДАНЕ...
Турски медии: Цената на златото чупи рекорди!
Златото, сигурно убежище за инвеститорите, продължава да чупи рекорд след рекорд. Нарастващите очаквания за намаляване на лихвените проценти от Федералния резерв на САЩ (Фед) продължават да тласкат цените на златото нагоре, докато слабите данни за заплатите извън селското стопанство доведоха до рязко покачване на цените на златото. Цената на грам златото достигна нов рекорден връх сутринта на 6 септември.
Златото за грам отвори деня на цена от 4 698 лири. То счупи рекорди, достигайки дъно от 4 692 лири и максимум от 4 775 лири. В момента грам злато се продава за 4 756 лири. Унция злато се търгува на цена от 3 584 лири.
Докато грамът злато достигна исторически максимум от 4783 лири при вчерашните следобедни транзакции, унцията злато се приближи до границата от 3600 долара във вечерните часове.
Въпреки че имаше ограничен спад към края на пазарите, цените на златото запазиха историческите си нива.
Данните за заетостта са далеч под очакванията
Според данни, публикувани в САЩ, броят на заетите извън селското стопанство е спаднал до най-ниското си ниво от октомври 2024 г. Докато очакванията бяха за 75 000, обявената цифра беше само 22 000. Нивото на безработица също надмина очакванията от 4,2%, достигайки 4,3%. Средните почасови доходи се увеличиха с 0,3% до 36,53 долара през август, което представлява годишно увеличение от 3,7%. Средните седмични работни часове останаха стабилни на 34,2 часа.
Goldman Sachs прогнозира, че ако Федералният резерв на САЩ (Фед) загуби доверие и инвеститорите се насочат от държавни облигации към злато, цената на златото може да се повиши до 5000 долара за унция. В доклада се посочва, че "базов сценарий“ би бил покачване на цената на златото до 4000 долара за унция до средата на 2026 г. Той включва и сценарий с "опашен риск“ от 4500 долара и прогноза от 5000 долара, ако само 1% от пазара на държавни облигации на САЩ падне под това ниво.
Според бележка на Goldman Sachs, ако цената на унцията злато достигне 5000 долара, цената на грам злато може да се повиши до 6600 турски лири в среда, където обменният курс USD/TL остава стабилен на 41,15.
"Ако пазарът на американски държавни облигации падне само с 1% под това ниво, ако приемем, че всичко останало остане непроменено, цената на златото може да се повиши до около 5000 долара за унция“, пишат анализаторите. "Златото остава най-надеждният ни дългосрочен инвестиционен вариант на стоковия пазар.“
