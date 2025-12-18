Търсят кой да изиграе Лили Иванова
Сценарият на филма е на Емил Бонев, режисьор е Яна Титова, а оператор - Мартин Балкански. Проектът ще бъде заснет в епоха и ще проследи ключови периоди от живота и кариерата на Лили Иванова - от ранните години до съвременната ѝ безпрецедентна творческа активност.
Кастингът ще се проведе на няколко етапа. В основния екип са - кастинг режисьор Боряна Братоева и кастинг асистент Пламена Божилова.
След приключване на първия етап, одобрените кандидати ще бъдат поканени за следващи кастинг кръгове.
Очакванията са в началото на 2026 година да бъде избрана актрисата, която ще изиграе Лили Иванова в пълнометражния игрален филм.
Момиченце е!
17.12
