© виж галерията Загадката на Sofia24.bg е свързана с една актриса, която е родена на днешната дата в Кливланд през 1966 година. Дъщеря е на бившия болничен прислужник от афроамерикански произход Джеръм и на бялата медицинска сестра Джудит, която е от английски произход. Има по-голяма сестра – Хайди. Детството ѝ е белязано от алкохолизма на баща ѝ, който често е посягал на майка ѝ. Родителите й се развеждат, когато бъдещата звезда е на 4 години и баща ѝ се изнася от дома им. Познахте ли я? СТава въпрос за Холи Бери.



Тя не поддържа връзка с баща си1, а през 1992 г. споделя в интервюя, че дори не знае дали е жив. По време на гимназиалните си години тя е била мажоретка, редактор на училищния вестник, почетна ученичка и кралица на бала. През 1980-те участва в няколко конкурса за красота, като печели през 1985 г. Miss Teen All American и Miss Ohio през 1986 г. През 1986 г. е първа подгласничка на Мис САЩ. Тя е първата афроамериканска участничка на Мис Свят през 1986 г., където завършва на шесто място.



През 1989 г. тя се мести в Ню Йорк с цел да преследва актьорските си амбиции, въпреки това липсата на финансова сигурност я принуждава да живее в дом за бездомни за кратък период. Тя получава първата си роля във американския ситком "Living dolls“ същата година, където играе модел, а със заплатите от шоуто си позволява апартамент и уроци по актьорско майсторство, въпреки това сериалът е свален след един сезон. По време на снимките на "Living dolls“ тя е диагностицирана с диабет тип 1 и изпада в кома за кратък период.



Прави дебюта си в киното с второстепенна роля през 1991 г. във филма "Треска за джунглата“ на Спайк Лий, играейки наркоманка и приятелка на героя на Самюел Л. Джаксън. Нейният пробив идва година по-късно в романтичната комедия "Бумеранг“, играейки кариеристка, влюбена в женкар (в ролята е Еди Мърфи). През 1993 тя участва във биографичния телевизионен филм по истинска история от едноименния роман Alex Hailey, играейки междурасова робиня. Година по-късно тя играе поддържаща роля в филмовата адаптация на едноименния анимационен сериал семейство Флинстоун, играейки ролята на секретарка, която се опитва да съблазни главния герой Фред Флинстоун.



Следващата година излиза "Загубата на Исая“, където отново поема ролята на наркозависима, но този път е майка, загубила попечителството над сина си в ръцете на героя на Джесика Ланг, борейки се да си ги върне. През 1996 г. участва в "The sun“, заснет в Австралия по реален случай. През 1997 излиза комедията B.A.P.S. Година по-късно излизат два филма с нейно участие в поддържащи роли: първият е биографичен филм, в който играе певицата Зола Тейлър, а във втория "Blueworth“ играе интелигентна жена, която дава на политик нов план за живот (в ролята е Уорън Бийти), за което получава много положителни отзиви от критиците.



След тези филми тя се заема с най-амбициозния си проект до момента, а именно да изиграе и продуцира филм за първата чернокожа жена, номинирана за "Оскар за най-добра женска роля". Тя получава правата за проекта над Уитни Хюстън и Джанет Джаксън. Телевизионният биографичен филм получава признание и за играта си тя печели награда "Еми" за най-добра актриса в телевизионен филм и "Златен глобус" в същата категория. През 2000 г. излиза първият супергеройски филм по комиксите за Х-мен на Марвъл, играейки ролята на Буря. Филмът е много успешен и създава редица продължения, а тя ще поеме ролята отново в три от тях, тези излезли през 2003, 2006 и 2014 година.



През 2001 г. тя играе ролята на Летиша Мъсгроу в "Балът на чудовищата“, жена, която губи мъжа и детето си, но открива любовта в лицето на екзекутора на съпруга си (в ролята е Били Боб Тортън), без да подозира това. За изпълнението си тя печели награда от националната гвардия на филмовите критици и "Оскар за най-добра актриса". През 2001 г. тя участва в шпионския трилър "Парола: Риба меч“ заедно с Джон Траволта и нейния колега от Х-мен Хю Джакман, спекулира се, че Бери е получила над 700 000 долара бонус над заплатата и за филма за кратка сцена във филма, която показва гърдите ѝ.



Тя отхвърля твърденията и казва, че е поела ролята, тази и тази във Балът на чудовищата по съвет на съпруга си по това време, Ерик Бенет, след като отхвърля много роли, изискващи голота. През 2002 г. тя изиграва ролята на Дакота "Джинкс“ Джонсън, момиче на Бонд срещу Пиърс Броснан (в ролята на Бонд) във филма "Не умирай днес“. Филмът е комерсиален и критичен успех и нейният герой е добре приет. IDMB я поставя на четвърто място във списъка си като най-добро Бонд момиче на екрана.



По време на снимките една отломка от граната попада в едното ѝ око, тя е отстранена след 40-минутна операция. През 2003 г. тя играе ролята на жена, обвинена погрешно в убийството на съпруга си във психотрилъра "Готика“ срещу Робърт Дауни Джуниър и Пенелопе Крус. По време на снимките на една от сцените между Джуниър и Бери, той завърта ръката ѝ твърде силно и неволно я чупи, което спира производството за няколко седмици, в крайна сметка филмът е завършен и е средно успешен и приет от критиците.



През 2004 г. тя изобразява героя от комиксите на DC "Жената котка“ в свободно адаптиран филм за героя. Тя приема ролята за заплата от 12,5 милиона долара. Той е критичен и комерсиален провал с остри критики към сценария и изпълнението на Бери. Изпълнението ѝ печели награда Раци за "най-лоша актриса“ или по точно за най-лоша женска роля. Тя обаче се появява на церемонията (със Сандра Бълок са единствените актриси, явили се да получат наградата), като държейки Осакара си в ръце, казваи че "няма как да бъде добър победител, ако не е добър губещ“.



През 2005 г. тя се появява във телевизионен филм на ABC, продуциран от Опра Уинфри, играейки жена със странни сексуални нрави през 1920-те, разстройвайки съплемениците си в малка общност. Изпълнението ѝ дава втора номинация за "Еми" в кариерата ѝ. През 2007 г. тя получава звезда на Холивудската алея на славата и се появява срещу Брус Уилис в трилъра "Перфектният убиец“, играейки журналистка разследваща убийството на неин приятел, филм със среден успех.



Следващият ѝ филм е от същата година, играейки жена, сприятеляваща се с проблемния приятел на починалия ѝ съпруг (в ролята Бенеселио дел Торо), той е в ограничено издание и получава положителни отзиви от критиката. През 2010 тя взема ролята на многорасова американка с раздвоение на личността, борейки се да открие истинското си аз във "Франки и Алис“.



През 2011 тя се появява в ансамбъл комедията Новогодишна нощ, играейки медицинска сестра, изслушвайки умиращ пациент в болницата (в ролята е Робърт Де Ниро). През 2012 г. тя се появява във Frank Atlace, а през 2013 тя се появява в трилъра "The Call“ като служител на 911, опитващ се да помогне на момиче да се спаси от психопат. През 2014 до 2015 тя играе астронавката Моли във сериала "Оцеляване“. След няколко години на не поемане на роли тя се завръща през 2017 г. със филма "The Kingsman“, играеща силна и предвидлива помощничка на главния герой. Участва и в трилъра "Отвличане“, който е заснет през 2014. През 2019 тя става продуцент на римейк на "Бумеранг“ като сериал по BET.



Тя режисира за първи път, играе и продуцира спортната драма, излязла през ноември 2021 г. наречена "Buised“, разказваща за боксьорката Джаки Уилсън, жена със затихнала кариера в бокса, опитваща се да се наложи отново.



Бери от 1993 до 1997 г. е женена за бейзболния играч Дейвид Джастис. От 2001 до 2005 г. е женена за музиканта Ерик Беней, с когото осиновяват дъщеря – Индия. Те се разделят, след като множество негови изневери стават публични. От 2005 до 2010 г. живее с канадския модел Габриел Обри, от когото през 2008 г. ражда дъщеря Нала. През 2010 г. Бери започва да се среща с френския актьор Оливие Мартинес. Сгодяват се през март 2012 г. На 5 октомври 2013 г. им се ражда син – Масео Роберт Мартинес. През 2016 г. Бери и Мартинес се развеждат.



Любопитно е, че първоначално кръщават актрисата Мария Холи Бери, но я прекръстват на Холи Мария Бери, още когато навършва 5 години. До 2013 г. Холи е единствената афроамериканска актриса, спечелила "Оскар" за главна роля. Получава го за участието си в "Балът на чудовището“ през 2002 година. Холи Бери споделя, че за филма "Треска в джунглата“, за да изиграе правдоподобно ролята на наркоманка, тя не се е къпала в продължение на 10 дни, като дори не си е мила зъбите и не е сресвала косата си.