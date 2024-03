Тя е една от най-секси певиците, Григор я изостави, въпреки страха й точно от това

© Музикалната суперзвезда Никол Шерцингер разкри за проблемите от изоставянето, от които страда цял живот, след като биологичният й баща я "оставил като дете“, пише "Дейли мейл".



Бащата на бившата певица от Pussycat Dolls Алфонсо Валиенте "оставил Никол и майка й Розмари Еликолани, когато тя била само на три години“.



Макар че 45-годишната Никол израснала с любящ втори баща - Гари Шерцингер, който я осиновил като дете и тя взела фамилията му, актрисата признава, че изоставянето като дете все още я тормози.



Говорейки в подкаста "Как да се провалим с Елизабет Дей“ (How to Fail with Elizabeth Day), Никол заявява:



"Определено имам проблеми с изоставянето и това е така, защото биологичният ми баща ме остави - мисля, че това се случи, когато бях на три години“, споделя тя.



"Не мислех, че това изоставяне някога ще ме засегне, но предполагам, че ми е повлияло. Така че със сигурност имам проблеми с това“, допълва тя.



"За съжаление, наистина имам сериозни проблеми с изоставянето, което беше добре за моята героиня Норма Дезмънд в бродуейската постановка Sunset Boulevard. Всичко е свързано с това“, казва още певицата.



"Норма има сериозни проблеми с изоставянето. Чувства се толкова изоставена в живота си, толкова празна, толкова самотна. Сякаш това беше просто роля, която ми беше писано да играя един ден“, признава Никол.



Припомняме, че в края на юни 2023 г. Никол Шерцингер се сгоди за партньора си Том Евънс.



На една от снимките, които певицата публикува тогава, 38-годишният ръгбист беше опрял коляно на пясъка, застанал с лице към морето. На друга двамата влюбени се гледаха усмихнато, хванати ръка за ръка.



Двойката се появи за първи път публично през януари 2020 г. на парти, организирано след наградите "Златен глобус" в Бевърли Хилс. Оттогава двамата редовно споделят снимки в социалните мрежи от пътуванията си или различни празници.



Първите слухове за връзка между Никол Шерцингер и Том Евънс се появиха през 2019 г. Преди Том Евънс Никол Шерцингер имаше връзка с българският тенисист Григор Димитров от 2016 до 2019 г. Тя имаше връзка и с пилота от "Формула 1" Люис Хамилтън, с когото се раздели след седемгодишна връзка.