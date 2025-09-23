Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Тя е на 15, той на 37, когато се женят, той все още е в брак с друга
Автор: Екип Ruse24.bg 10:09Коментари (0)69
©
София Лорен, една от най-емблематичните актриси в историята на киното, е преминала през множество лични и професионални връзки, но двама мъже се открояват над всички - нейният съпруг и актьорът, с когото тя имаше силна, но сложна емоционална връзка.

На 20 септември актрисата отпразнува своя рожден ден. Тя е позната с ролите си в "Two Women", "Marriage, Italian Style", "Yesterday, Today and Tomorrow" и много други. 

Освен че е запазила впечатляваща си кариера и харизма през годините, тя е останала вярна и на любовта. Интересната ѝ житейска история е придружена от бурни любови и истински отношения.

Мъжете в живота на София Лорен

Карло Понти

Карло Понти е най-важният мъж в живота на София Лорен.

Двамата се запознават още когато тя тийнейджърка през 1950 г. Лорен е на 15, а Понти на 37 години. Тогава Понти все още е бил женен за Джулиана Фиастри и отношенията му със София започват тайно.

През 1957 г. те се женят "по доверие" в Мексико, въпреки че юридически бракът е анулиран по-късно поради обвинения в двубрачие. 

През 1966 г. становището става окончателно легално. Понти се развежда с първата си съпруга във Франция, получава развод, и двамата с Лорен се женят официално. Те имат и двама синове - Едоардо и Карло Понти. 

Бракът им трае до смъртта на Карло Понти през 2007 г. София Лорен е дълбоко обвързана с него не само личностно, но и професионално и творчески. За София Лорен, той е мъжът, с когото тя споделя целия си живот - от възходите и паденията в киното до личните радости и трудности. 

Кари Грант 

Кари Грант също е актьор, с когото София Лорен преживява силни емоции, но не е станал неин съпруг. 

Те се срещат за първи път по време на снимките на филма "The Pride and the Passion" от 1957 г., и между тях се заражда близка връзка. 

В различни интервюта и в нейната автобиография София споделя, че Кари Грант ѝ е предложил брак, но тя му отказва, защото е обвързана с Понти и защото усеща, че Понти е нейният "дом". 

Въпреки че връзката ѝ с Грант не продължава, неговото присъствие в живота ѝ също оставя силен отпечатък. Той остава символ на едно "какво би било" – важно и романтично, но не го определя като истинската любов, пише Ladyzone.

Още по темата: общо новини по темата: 706
23.09.2025 »
23.09.2025 »
23.09.2025 »
23.09.2025 »
23.09.2025 »
23.09.2025 »
предишна страница [ 1/118 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Туристка на "Слънчев бряг": Обожавам това място!
Туристка на "Слънчев бряг": Обожавам това място!
09:56 / 21.09.2025
Фронтменът на "Остава" Свилен Ноев: Ако баща ми можеше да ме разбере, щях да му кажа, че му прощавам. Но беше гнусна свиня
Фронтменът на "Остава" Свилен Ноев: Ако баща ми можеше да ме разбере, щях да му кажа, че му прощавам. Но беше гнусна свиня
11:18 / 21.09.2025
Нети отпразнува 50-годишен юбилей, дари парите от подаръците за благородна кауза
Нети отпразнува 50-годишен юбилей, дари парите от подаръците за благородна кауза
14:43 / 21.09.2025
Красива журналистка на NOVA се омъжи
Красива журналистка на NOVA се омъжи
19:54 / 21.09.2025
Комисар Джартов: От 1 юни до 16 септември са регистрирани 15 259 пожара, засегнати са гори с площ 75 000 дка
Комисар Джартов: От 1 юни до 16 септември са регистрирани 15 259 пожара, засегнати са гори с площ 75 000 дка
11:01 / 21.09.2025
Проф. Владимир Чуков: България и спецорганите трябва да наблюдават Истанбул, там живеят голяма част от лидерите на Хамас
Проф. Владимир Чуков: България и спецорганите трябва да наблюдават Истанбул, там живеят голяма част от лидерите на Хамас
14:58 / 21.09.2025
НИМХ с пълната прогноза за началото на новата седмица. В Русе днес ще е доста топло
НИМХ с пълната прогноза за началото на новата седмица. В Русе днес ще е доста топло
08:29 / 21.09.2025
Актуални теми
ТОЛ камерите снимат за нарушители на магистралите
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Пожари 2025
Конфликт Израел-Газа
Кабинетът "Желязков"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: