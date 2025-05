© виж галерията Дългоочакваната поредица Tomb Raider, продуцирана от Amazon MGM Studios, отново привлече вниманието на феновете – и то без нито една официална премиера или трейлър. В продължение на месеци всичко около проекта беше забулено в мистерия, което породи слухове, че продукцията може би е отменена. Но една снимка на Софи Търнър промени всичко.



Звездата от Game of Thrones и X-Men: Dark Phoenix публикува снимка, на която позира по бански, с ясно оформена и тонизирана фигура, стегнати мускули и подчертани бицепси – видимо доказателство за интензивна физическа подготовка. Именно тази визия накара интернет да избухне от предположения: "Това е новата Лара Крофт!“



Феновете моментално разпознаха, че това не е обикновена снимка от ваканция, а намек, че проектът е жив и в процес на реализация.



Макар да няма официални изявления от Amazon MGM, Фийби Уолър-Бридж – известна от Fleabag, а сега режисьор и продуцент на Tomb Raider – загатна пред списание Life and Style, че подготовката е в ход.



"Софи дава всичко от себе си за този филм. Тя е изключително подготвена за бойни сцени, опасни каскади, екстремни костюми и специални ефекти – благодарение на опита си в Game of Thrones и Dark Phoenix.“



С това Уолър-Бридж потвърди това, което феновете вече усещаха – Софи Търнър е напълно отдадена на ролята и вече работи усилено, за да влезе в кожата на култовата археоложка и екшън героиня.



Въпреки че снимките и коментарите дават силна надежда, официална премиерна дата за сериала все още няма. Медии продължават да спекулират, че продукцията може да се забави или дори да бъде пренасочена, но ентусиазмът на актрисата и видимата ѝ трансформация говорят за сериозни намерения.