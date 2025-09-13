Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Тя направи зашеметяващо завръщане - в перфектна форма след раждането
Автор: Екип Ruse24.bg 08:27Коментари (0)53
©
Марго Роби направи поразително завръщане на червения килим на лондонската премиера на филма "Голямо дръзко красиво приключение“. Това е едно от първите големи събития на актрисата, откакто роди сина си миналата есен. Голата рокля, с която се появи Роби, освен че изглежда ослепително, носи далеч по-специално значение. 

Актрисата и продуцент избра дреха от пролетната колекция на Джорджо Армани Privé за 2025 г., селекция, която е и почит към покойния дизайнер, който почина на 91 години по-рано този месец.

Роклята имаше прозрачна основа, покрита със сложна мъниста, която образуваше флорални и пейсли мотиви по цялата дължина на прозрачния плат. 

Визията включваше изцяло гол гръб, като презрамките на тоалета се сливаха в центъра на гърба на Роби в голямо, инкрустирано с бижута ядро, изработено от кръгли и крушовидни камъни.

Роби съчета бляскавото облекло с минимални бижута, позволявайки детайлната изработка да остане на фокус. Тя допълни ансамбъла със сребърни токчета от Aquazzura и много елегантна прическа.

Както стана ясно от престурнето за боксофис хита "Барби", никой детайл не е твърде малък за Роби и нейният стилист Андрю Мукамал. Тази вечер не направи изключение: под прозрачната си рокля тя носеше прашки с мъниста.

Тя мина по килима редом до колегата си Колин Фарел, с който заедно играят в предстоящата драма. Фарел носеше черен костюм, под кафявия си шлифер.

Марго Роби е на първото си престурне от раждането на сина си със съпруга си Том Акърли през октомври 2024 г. Говорейки наскоро за майчинството, тя каза пред Entertainment Tonight: "Това е най-хубавото.“

Роби е запазила името на детето си в тайна, но сподели, че родителството е било дълбока промяна в живота ѝ, пише Ladyzone.

Още по темата: общо новини по темата: 653
13.09.2025 По-малкият брат на Ергенът Виктор му е одрал кожата
13.09.2025 Азис: Аз просто мога да те обичам, да те пазя и прегръщам!
12.09.2025 Известен готвач заплаши популярен влогър: Да си извади ограничителна
заповед!
12.09.2025 Още една красавица от родния ефир се сгоди
12.09.2025 Скандал в "Игри на волята"
12.09.2025 Писателят Милен Хальов: В новата ми книга има послания както за децата, така и за техните родители
предишна страница [ 1/109 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Пореден тото милионер в България 
Пореден тото милионер в България 
22:41 / 11.09.2025
Иван Савов: Случаят с пребития директор на полицията в Русе се превърна в поредната сапунена опера
Иван Савов: Случаят с пребития директор на полицията в Русе се превърна в поредната сапунена опера
22:26 / 11.09.2025
Слави Трифонов: Фейсбукът си е мой и няма да мълча!
Слави Трифонов: Фейсбукът си е мой и няма да мълча!
21:31 / 11.09.2025
Протест в Русе с искане за оставката на Кожухаров и свобода за четиримата младежи
Протест в Русе с искане за оставката на Кожухаров и свобода за четиримата младежи
18:50 / 11.09.2025
Видео от убийството на млада украинка разпали дебатите за престъпността в САЩ
Видео от убийството на млада украинка разпали дебатите за престъпността в САЩ
15:31 / 11.09.2025
ПП-ДБ иска изслушване на Митов и главсека на МВР заради бития полицейски шеф в Русе
ПП-ДБ иска изслушване на Митов и главсека на МВР заради бития полицейски шеф в Русе
10:15 / 11.09.2025
Близки на задържаните момчета в Русе, искат ново разглеждане на доказателствата
Близки на задържаните момчета в Русе, искат ново разглеждане на доказателствата
20:35 / 11.09.2025
Актуални теми
Шеф на МВР е в тежко състояние след побой
Протести в Непал
Простреляха близък съюзник на Доналд Тръмп
Конфискуват коли на пияни и дрогирани
ТОЛ камерите снимат за нарушители на магистралите
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: