Тя напусна Франция заради кухнята в България
©
Очаква се тя да бъде една от големите магнити за зрители този сезон, тъй като въпреки отсъствието си от сцената и от екрана, продължава да има много фенове и поддръжници в социалните мрежи. Още в края на миналата година тя започна да дава индикации, че има желание да се завърне под светлините на прожекторите. Димитрова огласи, че е била на няколко кастинга за роли, които е спечелила. Всички очакваха да я видях в нов филм или сериал, но следващите три месеца ще я гледат край печката в риалитито на Нова тв.
В края на януари Диана намекна за това, като се включи от столично кино с няколко фотографии. Вместо коментар, към тях тя добави знак за камера, която снима. Явно снимките са били за "Хелс Китчън". Тепърва ще видим дали актрисата ще сподели там подробности около конфликта си с Юлиан Вергов, който се вихри от години, пише HotArena.
Още по темата
/
Още от категорията
/
За да се докосне до нея, той започна връзка със сестра й. Животът ги събира, но раздялата после е неизбежна
17.02
Дара каза: "Сбогом"
16.02
Александър Сано: Получихме сметка за ток oт 700 лв., а досега сме плащали най-много по 300 лв. за периода
13.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Какво представлява плоскостъпието при деца и покрива ли НЗОК коре...
21:30 / 22.02.2026
Потребителите отличиха най-добрите продукти на ФУДТЕХ 2026
14:03 / 21.02.2026
Дъщерята на Надежда Нейнски - топ психиатър
21:37 / 20.02.2026
Коя е най-ефектната екранизация по "Брулени хълмове" на Емили Бро...
18:20 / 20.02.2026
Азис си сложи 600 кубика силикон
12:40 / 20.02.2026
Любимото предаване на българите се завръща в ефир с една промяна
10:38 / 20.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.