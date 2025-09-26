Новини
Тя навърши 56 години, той – 81, а любовта им не угасва
Автор: Екип Ruse24.bg 08:51
©
Актрисата Катрин Зита-Джоунс и съпругът й Майкъл Дъглас, холивудската легенда празнуват рожден ден на една и съща дата – 25 септември. Тя навършва 56 години, а той – 81 години.

Една от най-известните двойки в Холивуд отново отбеляза специалния си ден заедно. Катрин Зита-Джоунс честити на съпруга си с обща снимка в своя Instagram профил.

"Честит рожден ден, Майкъл! Да споделям този специален ден с теб е веднъж в живота!“, пише тя.

Двамата са женени от 2000 г., имат две деца и често показват в социалните мрежи колко силна остава връзката им след повече от две десетилетия заедно. Как се е променила актрисата, откакто вече е омъжена, вижте по-надолу в текста.

Катрин Зита-Джоунс пробива в Холивуд още през 90-те години. С дългата си тъмна коса, блестяща кожа и лек, но подчертаващ чертите й грим, тя изглежда съвсем естествена. Тогава тя често се появява в по-семпли тоалети.

2000-те – след международния успех на "Маската на Зоро“ и "Чикаго“ актрисата вече е сред най-желаните гости на червения килим. Там тя блести в пищни дизайнерски рокли, често в сатен и коприна, с меки ретро вълни в косата и ярки бижута. Визията й става символ на холивудска елегантност и женственост, която приковава погледите.

Актрисата на прожекцията на филма на Джоел и Итън Коен "Непоносима жестокост“ през септември 2003 г. във Венеция.

С годините стилът на актрисата през 2010 г. придобива още по-изискан вид. Катрин започва да експериментира с по-смели кройки, дълбоки деколтета и ярки цветове, но никога не изневерява на усещането за класа. Често я виждаме в тоалети на големи модни къщи, съчетани с минималистичен, но ефектен грим, който подчертава естествената й красота.

През последните години актрисата показва себе си и мъжа си в далеч по-непринуден вид. Тя публикува кадри в социалните мрежи, докато е с прибрана коса и е облечена в спортни дрехи.

Катрин Зита-Джоунс и Майкъл Дъглас са заедно повече от две десетилетия. Двамата се запознават през 1998 г., а две години по-късно на 18 ноември 2000 г. – сключват брак на бляскава церемония в Ню Йорк. Семейството им се допълва от двете им деца – синът Дилън Майкъл, роден през 2000 г., и дъщерята Керис Зита, която се появява на бял свят през 2003 г. Днес четиримата често се появяват заедно на публични събития и не крият близостта си, като дори споделят семейни моменти в социалните мрежи, пише Ladyzone.

