Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Тя припомни на всички защо е модна и филмова икона
Автор: Екип Ruse24.bg 09:56Коментари (0)79
©
Джулия Робъртс направи запомнящо се завръщане  с бляскаво присъствие на червения килим във Венеция. За първи път в своята кариера актрисата участва официално в събитието, представяйки най-новия си филм - психологическа драма "След лова".

Джулия бе истинско олицетворение на холивудския блясък - облечена в изискана рокля на Atelier Versace, специално създадена за нея от новия креативен директор на модната къща. Тоалетът в тъмносин нюанс беше украсен с фина бродерия и плътна текстура, която допълнително подчертава силуета ѝ. Съчетанието между изисканост и увереност, което актрисата демонстрира, моментално прикова вниманието на фотографите.

На премиерата актрисата позира редом до колегите си от филма – Ендрю Гарфийлд, Айо Едебири и Хлои Севини, както и до самия режисьор Гуаданино. Прожекцията приключи с дълги овации – над шест минути аплодисменти, по време на които Джулия не скри емоцията си.

"След лова" разказва историята на университетска преподавателка, чийто живот се преобръща, след като студентка обвинява неин колега в непристойно поведение. Разкритието отключва верига от събития, които връщат на повърхността тайна от миналото на героинята - тема, която резонира с настоящия социален контекст, но без да пропада в едностранчиви послания. Самата Робъртс подчерта, че филмът не цели да заема страна, а да насърчи размисъл и откровен разговор - нещо, което, по нейните думи, все по-често липсва в съвременното общество.

В дните преди премиерата, Джулия впечатли и с други свои появи във Венеция – от елегантна визия с вталена риза и дънки за фотосесията, до небрежен и артистичен аутфит при пристигането си, включващ пуловер с принт. Всички тоалети бяха дело на Versace – ясен знак за стилова последователност и премисленост.

Премиерата поставя силно начало за филма, който предстои да излезе по кината в САЩ на 10 октомври с ограничен брой прожекции, а националното разпространение стартира седмица по-късно – на 17 октомври. 

С присъствието си във Венеция, Джулия Робъртс не просто се завърна на червения килим. Тя отново припомни, че е модна икона, която излъчва класа, стил и дълбочина, пише Ladyzone.

Още по темата: общо новини по темата: 550
01.09.2025 »
01.09.2025 »
01.09.2025 »
01.09.2025 »
01.09.2025 »
01.09.2025 »
предишна страница [ 1/92 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Георги Гюзелев е загиналият при тежката катастрофа край Айтос
Георги Гюзелев е загиналият при тежката катастрофа край Айтос
10:49 / 30.08.2025
Жълт код за опасно време в неделя
Жълт код за опасно време в неделя
08:54 / 31.08.2025
Родопчани в Гърция: Кофти! Никак няма да е приятно!
Родопчани в Гърция: Кофти! Никак няма да е приятно!
17:46 / 30.08.2025
Учени в САЩ обявиха, че за първи път в историята са успели да регистрират нещо уникално в небето
Учени в САЩ обявиха, че за първи път в историята са успели да регистрират нещо уникално в небето
10:48 / 30.08.2025
Председателят на ЕЦБ показа българските евромонети от 1, 2, 5, 10, 20 и 50 цента
Председателят на ЕЦБ показа българските евромонети от 1, 2, 5, 10, 20 и 50 цента
12:30 / 30.08.2025
Един плаж, който няма да намерите в туристическите справочници, но тези, които го откриха – го оцениха
Един плаж, който няма да намерите в туристическите справочници, но тези, които го откриха – го оцениха
14:08 / 30.08.2025
Отново: Огромно задръстване на магистрала "Тракия"
Отново: Огромно задръстване на магистрала "Тракия"
13:31 / 30.08.2025
Актуални теми
България в еврозоната
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Земетресение в Афганистан
Катастрофи в България
Лято 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: