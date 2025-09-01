ЗАРЕЖДАНЕ...
|Тя припомни на всички защо е модна и филмова икона
Джулия бе истинско олицетворение на холивудския блясък - облечена в изискана рокля на Atelier Versace, специално създадена за нея от новия креативен директор на модната къща. Тоалетът в тъмносин нюанс беше украсен с фина бродерия и плътна текстура, която допълнително подчертава силуета ѝ. Съчетанието между изисканост и увереност, което актрисата демонстрира, моментално прикова вниманието на фотографите.
На премиерата актрисата позира редом до колегите си от филма – Ендрю Гарфийлд, Айо Едебири и Хлои Севини, както и до самия режисьор Гуаданино. Прожекцията приключи с дълги овации – над шест минути аплодисменти, по време на които Джулия не скри емоцията си.
"След лова" разказва историята на университетска преподавателка, чийто живот се преобръща, след като студентка обвинява неин колега в непристойно поведение. Разкритието отключва верига от събития, които връщат на повърхността тайна от миналото на героинята - тема, която резонира с настоящия социален контекст, но без да пропада в едностранчиви послания. Самата Робъртс подчерта, че филмът не цели да заема страна, а да насърчи размисъл и откровен разговор - нещо, което, по нейните думи, все по-често липсва в съвременното общество.
В дните преди премиерата, Джулия впечатли и с други свои появи във Венеция – от елегантна визия с вталена риза и дънки за фотосесията, до небрежен и артистичен аутфит при пристигането си, включващ пуловер с принт. Всички тоалети бяха дело на Versace – ясен знак за стилова последователност и премисленост.
Премиерата поставя силно начало за филма, който предстои да излезе по кината в САЩ на 10 октомври с ограничен брой прожекции, а националното разпространение стартира седмица по-късно – на 17 октомври.
С присъствието си във Венеция, Джулия Робъртс не просто се завърна на червения килим. Тя отново припомни, че е модна икона, която излъчва класа, стил и дълбочина, пише Ladyzone.
