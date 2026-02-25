Актрисата Йоанна Темелкова, която даде рестарт в живота си, и започна “на чисто" зад граница, се е заела с нов и мащабен проект – изграждане на собствено студио в Испания. Това стана ясно от нейни публикации, споделени в официалния й профил в Инстаграм под формата на истории – т.е. достъпни само в рамките на 24 часа.“Първа копка днес! Почвам", гласи съобщението на звездата, позната за зрителите в ролята на екранната Ния от криминалната сага “Под прикритие".С хаштаг – “моето ново студио" и “в процес на работа", тя загатна малка част от ангажиментите на дневен ред.В уебпространството, Темелкова сподели и сантиментално фото, уловило сина й – Филип, плод от любовта й с актьора Мартин Гяуров, част от трупата на Сатиричния театър “Алеко Константинов". На кадъра, малчуганът боядисва колона в небесносин цвят.“Тази колона остава така, както Филип я боядиса. Няма да я пипна повече", допълва Йоанна.Припомняме, че преди да стегне куфарите, тя се сбогува с приятелите на изкуството и обяви край на 17-годишната си актьорска кариера."Слагам край на актьорската си професия и то с любов, и спокойствие! Щастлива съм. Удовлетворена съм. Взето ми е повече, отколкото ми е дадено и това е моята равносметка. За да има "ред", нали... Нищо няма да ми липсва. Сега искам да си прегърна моята душичка и да разтърся този живот, защото мога, защото го заслужавам и защото го дължа на залепените парчета в себе си", гласяха откровенията й.Според близки до семейството тя няма да се откъсне изцяло от изкуството и ще се посвети на продуцентска дейност – къде и какъв ще бъде фокусът, предстои да обяви. За момента детайлите са обвити в мистерия, пише Edna.bg.