Тя се завръща с нова визия за радост на феновете

© Изглежда, че героинята Емили Чарлтън е тази, която ще претърпи преобразяване в продължението на "Дяволът носи Прада". Емили Блънт, която играе бившата асистентка на Миранда Пристли в модната комедия, беше заснета на снимачната площадка в Ню Йорк в четвъртък, изглеждайки много по-различно от обичайния си вид. Актрисата бе с платинено руса прическа в стил боб – рязка промяна спрямо характерната за героинята ѝ с червена коса.



Не е ясно какъв сюжетен обрат я е подтикнал към дръзката промяна. Не е изключено новата визия да е резултат на някакъв психически срив или ретроспекция във филма. Предположенията са най-различни.



Тоалетът на Емили също нямаше как да остане незабелязан - тя съчета екстравагантна визията, включваща пуловер на Coach с интересни мотиви и апликация на ябълка с изписани в центъра букви "NY“ - препратка към Голямата ябълка, където се реализира действието във филма.



За завършек детайлите се открояваха, като Емили бе добавила блясък чрез вратовръзка в сребърно. Актрисата носеше слънчеви очила Dior и беше забелязана на снимачната площадка с яркочервени панталони, преди да се преоблече в чорапогащник и черна пола Maison Margiela за снимките на филма.



На краката си Блънт беше с платформи тип лоуфъри на Gianvito Rossi и къси чорапи, придаващи много есенен вид.



Среща с Хатауей и Стрийп



42-годишната Блънт направи първата си дългоочаквана поява на снимачната площадка с Ан Хатауей и Мерил Стрийп миналия месец, но тогава все още бе с характерната за героинята си рижава коса.



Тя беше забелязана с риза, чанта и слънчеви очила Dior, съчетани с бюстието Wiederhoeft на стойност 2200 долара и панталони на райе от Jean Paul Gaultier, както и обувки Brandon Blackwood.



Хатауей, Стрийп и Стенли Тучи също са направили своите впечатляващи появи, а новите попълнения Патрик Брамал, Полин Шаламе и Симоне Ашли вече са снимали за филма.







Режисьорът Дейвид Франкел се завърна за продължението, в което Чарлтън се изправя срещу бившата си шефка Миранда Пристли в надпревара за рекламни приходи в печатните медии, според IMDB, предава Page Six.