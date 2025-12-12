Тя се завръща в най-емблематичната си роля
©
Американските издания The Hollywood Reporter и Deadline съобщиха, че 35-годишната Лорънс отново ще влезе в ролята на Катнис Евърдийн, а 33-годишният Хътчърсън ще се превъплъти в Пийта Меларк в "Игрите на глада: Изгревът в Деня на жътвата“.
Лорънс, която се превърна в световна звезда именно благодарение на Катнис, многократно е казвала, че със сигурност би се върнала към ролята.
Миналия месец Хътчърсън заяви пред Variety, че "би се върнал за секунди“, ако бъде поканен. "Няма да има нужда от убеждаване“, добави той.
Феновете нямат търпение
Новината за завръщането на любимите герои предизвика бурна реакция сред феновете на поредицата.
"За хората, които не са фенове на "Игрите на глада", това е като Риана да се завърне към музиката“, написа един от тях. Друг коментира: "Буквално е като Исус да се върне на Земята.“
Има и недоволни, които смятат, че разкритието е можело да бъде запазено като емоционална изненада на самия филм.
"Игрите на глада: Изгревът в Деня на жътвата“ ще включва още Маккена Грейс, Мая Хоук и Ралф Файнс и трябва да излезе по кината през ноември 2026 г.
Едноименната книга на Сюзан Колинс продаде над 1,5 млн. копия по света само през първата седмица след излизането си – най-успешният дебют в кариерата ѝ.
Филмовата поредица "Игрите на глада“ е генерирала приходи от около 3,3 млрд. долара от 2012 г. насам, а наскоро беше поставена и театрална адаптация, припомнят от БГНЕС.
Още по темата
/
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Какво обичат коледните звезди и как да съхраним цветето за по-дъл...
11:40 / 11.12.2025
Къщата от "Сам вкъщи" е неузнаваема днес
09:55 / 10.12.2025
Нови правила за праха от спирачки и гуми
13:12 / 09.12.2025
Принц Хари с нов удар по двореца
12:32 / 09.12.2025
Дениз от "Ергенът": Отървах се
11:37 / 09.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.