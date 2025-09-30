Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Тя се завърна!
Автор: Екип Ruse24.bg 16:24Коментари (0)21
©
Бела Хадид се завърна на подиума на Седмицата на модата в Париж само дни след като завърши лечението си за Лаймска болест.

28-годишната моделка и основателка на Orebella дефилира за Saint Laurent в понеделник, облечена в полупрозрачен тренчкот от колекцията лято 2026. Визията беше допълнена от големи слънчеви очила и ефектни обеци.

Vogue засне разходката ѝ в градина с Айфеловата кула като фон и я сподели в Instagram, предаде Geo.tv.

"Където думите разделят, естетиката на Saint Laurent създава пространство за дишане и измисляне на нови аналогии“, отбелязва шоуто, цитирайки визията на креативния директор Антъни Вакарело. Колекцията изобразява жената на Saint Laurent като "едновременно героиня и класика, единствена и многостранна“.

Завръщането на Хадид на подиума идва след серия публични снимки от възстановяването ѝ, след като феновете я забелязаха на стилна улична разходка, облечена в кафяв тренчкот и чанта Coach. Тя също така публикува в социалните мрежи информация за завръщането си във фитнеса.

Диагностицирана за първи път с Лаймска болест на 16 години, Хадид разкри последните си здравословни проблеми на 17 септември с публикация от болнично легло.

Майка ѝ, Йоланда Хадид, която също се бореше с Лаймска болест, разказа колко трудно е било да гледа как Бела преминава през болестта.

Лаймската болест, причинена от бактерии, разпространявани чрез ухапвания от кърлежи, може да засегне нервната система в тежки случаи. Бела отдавна се бори със симптоми като главоболие, мозъчна мъгла, безсъние, чувствителност към светлина, болки в ставите и храносмилателни проблеми.

Тя каза, че болестта я е принудила да се оттегли от професионалната езда и моделството, за да се съсредоточи върху здравето си.

Оттогава тя се е появявала само от време на време на подиума, включително на модното ревю на Victoria's Secret през ноември 2024 г. и на ревюто на Saint Laurent в Париж през март 2025 г.

Още по темата: общо новини по темата: 773
30.09.2025 »
30.09.2025 »
30.09.2025 »
30.09.2025 »
30.09.2025 »
30.09.2025 »
предишна страница [ 1/129 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Киселова поздрави Ружди Ружди от Русенско за новия му световен рекорд: Цяла България отново споменава Вашето име с гордост 
Киселова поздрави Ружди Ружди от Русенско за новия му световен рекорд: Цяла България отново споменава Вашето име с гордост 
19:28 / 28.09.2025
Иван и Андрей издадоха повече за новия сезон на "Пееш или лъжеш". Азис влиза
Иван и Андрей издадоха повече за новия сезон на "Пееш или лъжеш". Азис влиза
19:45 / 28.09.2025
Община Русе организира работна среща на тема "Партньорство за заетост и приобщаване"
Община Русе организира работна среща на тема "Партньорство за заетост и приобщаване"
09:42 / 29.09.2025
Експерт: Ако получаваме чисто 2000 лв. заплата, общият разход за работодателя е 3070 лв.
Експерт: Ако получаваме чисто 2000 лв. заплата, общият разход за работодателя е 3070 лв.
19:35 / 29.09.2025
След 20 години мълчание Кати: Профуках всичките си пари за дрънкулки, припадах по участия
След 20 години мълчание Кати: Профуках всичките си пари за дрънкулки, припадах по участия
10:40 / 28.09.2025
Българска актриса: Този народ рядко плаче от щастие. Но когато плаче така - помни завинаги
Българска актриса: Този народ рядко плаче от щастие. Но когато плаче така - помни завинаги
18:05 / 28.09.2025
Най-много поевтиняха тиквичките тази седмица. Просковите поскъпват, както и прясното мляко
Най-много поевтиняха тиквичките тази седмица. Просковите поскъпват, както и прясното мляко
14:36 / 28.09.2025
Актуални теми
Издирват Пепи Еврото
Бюджет 2025
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Катастрофи в Русе
Водна криза
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: