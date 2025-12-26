Тя тежи 123 кг, но сваля 67: Търкалях се във фитнес залата
Преди девет години Катерина тежи 123 килограма. След тежка бременност, хормонална терапия и сериозни здравословни проблеми, включително диабет, тя се изправя пред реалната опасност да загуби не само контрола над тялото си, но и качеството си на живот.
"Не исках да съм версията на себе си, която ще е болна, немощна и просто няма да може да се справи с ежедневните си активности“, споделя тя в ефира на NOVA. Мотивацията ѝ е ясна – синът ѝ: "Честно казано, исках да му покажа, че мога“.
Истинската битка започва след раждането. "Тогава започна реално моята борба – с килограмите, с майчинството и с всичко, което следва. За това обаче много малко хора говорят – колко е трудно да се върнеш към нормалния си начин на живот и да продължиш“, казва Катерина.
Първите ѝ стъпки в залата са изпълнени със страх, срам и болка. "Аз се търкалях. Беше ужасно. Потях се от абсолютно елементарни упражнения и страшно много ме беше срам“, признава тя. Вместо да се откаже, Катерина взима решение – да продължи.
"Амбицирах се и си казах, че ще се науча. Започнах да идвам всеки ден – от понеделник до неделя, след работа, преди работа. Исках да дам шанс на организма си и на тялото си да изглежда по онзи начин, който си спомнях, че може“, разказва пилатес инструктурът.
Зад физическата трансформация стои и силна вътрешна борба: "Имала съм много дълги етапи, в които се чудех дали да продължа, дали си заслужава. Какво ще стане, ако спра за седмица-две. Но осъзнавах, че организмът ми не иска това. Когато седнеш на дивана и си стоиш, после идва вината“.
Човекът, който е до нея през годините, е личният ѝ треньор Иван Христов. По думите му ключът към успеха на Катерина е именно постоянството.
"Тя е човек, който не се предава. Това беше тайната. Въпреки проблемите вкъщи, в работата, тя не се отказа. Залата беше нейният отдушник“, споделя той за нея.
Днес Катерина е отслабнала със 67 килограма и не просто е променила външния си вид, а и отношението си към живота. Вече помага на други жени, преминали през подобни изпитания, да се върнат към себе си.
