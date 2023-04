Тя вече е на 61, но направи сензационен рестарт на кариерата си

© Депресия, наркотици, крах на надеждите – това в един момент представлява животът на Дженифър Кулидж. Но на 61 тя направи сензационен рестарт на кариерата си и отново всички прожектори са насочени към нея, защото е звезда от световна величина.



Една от най-актуалните й роли, за която всички в момента говорят, е тази на Таня Макавойд от сериала "Белият лотос“. Преди месец той, както и "Начално училище Абът", разграбиха големите награди на американската Гилдия на екранните актьори в телевизионните категории. "Начално училище Абът“ прибра наградата за актьорски състав в комедиен сериал, а "Белият лотос" - за драматичен сериал. Дженифър Кулидж бе коронясана за най-добра актриса в драматичен сериал именно за "Белият лотос". Но самата тя предпочита ролята на Джанин Стифлър - майката с неумолим сексуален апетит в тийнкомедията "Американски пай“.



На наградите "Златен глобус" през януари 2023 г., неочаквано за всички и преди всичко за себе си, Дженифър Кулидж също стана главната звезда на вечерта. Тя беше номинирана за най-добра поддържаща женска роля в минисериал за драматичното си превъплъщение на ексцентричната и уязвима милионерка Таня Макавойд, но не вярваше, че може да спечели, докато името й не беше обявено.



Още по-голямо откровение за актрисата бяха овациите, с които холивудските звезди от първа величина я посрещнаха на сцената. Трогната от неочакваното признание от страна на колегите си, Кулидж със "Златен глобус“ в ръце произнесе пронизителна и същевременно изпълнена със самоирония реч, която посвети на своя приятел Майк Уайт. Сценаристът и режисьор на хитовия сериал, който е и изпълнителен продуцент на "Белият лотос“ заедно с Дейвид Бернад и Марк Камин, тези дни беше в Тайланд, където ще се снима третият сезон.



"Имах големи мечти и очаквания, когато бях по-млада, но животът пое по различен начин. Мислех, че ще стана принцеса на Монако, но някой друг го направи преди мен. Майк Уайт, ти ми даде надежда. Ти ми даде възможност да започна отначало. Ти промени живота ми по милиони различни начини. Сега съседите ми говорят с мен. Сериозно! Никога преди не съм бил канена на парти, а сега всички ме викат“, каза Дженифър Кулидж, предава Телеграф.



Внимание



Трудно е да се повярва, че Дженифър е страдала от липса на внимание. Във филмографията й имаше много незначителни, но запомнящи се изяви в киното, а ролята на майката на Стифлър от поредицата от филми "Американски пай" напълно вписа името й в историята на американската комедия. Въпреки това актрисата през годините копнееше да се откъсне от ролята на шикозна, но шантава блондинка, и да покаже, че е способна на повече.



Пътят на Кулидж към славата от самото начало не е лесен. Тя е родена и израснала в Бостън, родителите й не са богати или по някакъв начин са свързани с Холивуд, но по всякакъв възможен начин подкрепят страстта на дъщеря им към киното и театъра. Факт е, че Дженифър е израснала много затворена и срамежлива и само гледането на филми можело да я откъсне от потапянето в собствения й свят. Идолът на момичето била Мерил Стрийп, следователно, след като решава да стане актриса, тя мечтаела изключително за драматични роли. Но животът й изиграл шегичка и тя станала превъзходна комичка. За щастие, биха казали нейните почитатели.



След като завършва гимназия и колеж в родния си Бостън, в началото на 90-те Кулидж решава да се премести в Лос Анджелис. Въпреки това външният й вид, далеч от холивудските стандарти за красота от онези години, не й оставя шанс да получи поне някаква роля. Дженифър трябва да чуе много откази от агенти. Дори съседката, на която актрисата наема стая в старчески дом, по някое време заявява, че не вижда в нея бъдеща звезда.



Кулидж си спомня в интервю, че един от кастинг мениджърите я поканил в офиса си само за да обяви, че тя няма място в нито един от неговите проекти. "Каня само красиви хора в моите сапунени опери“, отрязал я грубиянски той.



Дженифър Кулидж е наясно, че Холивуд не бърза да я приеме с отворени обятия, но не губи присъствие на духа. Тя се премества в Ню Йорк, където решава да продължи образованието си в Американската академия за драматични изкуства. По време на обучението си и след дипломирането си Дженифър активно ходи на прослушвания, но все още получава отказ след отказ. Следователно, за да си плаща сметките, тя е принудена да си намери работа като сервитьорка в един от ресторантите в Ню Йорк.



Излъгани очаквания



През 80-те години Дженифър вече е над двадесет и все още няма роли, дори епизодични. Кариерата й замира още преди да е започнала. За да заглуши болката от професионалната липса на търсене, актрисата се превръща в купонджийка. Тя прекарва цялото си свободно време в нощни клубове, а за да влезе в модни заведения, редовно се представяла като една от внучките на Хемингуей.



"Ходех по клубовете в Ню Йорк на високи токчета и къса рокля и казвах, че съм Мъфин Хемингуей. Няма да повярвате колко добре работи този трик. Получих много от тази измама, докато не ме изгониха от няколко клуба - не беше много ласкателно за бедната Мъфин“.



В онези години, заедно с партитата, наркотиците навлизат в живота на Кулидж. Тя прекарва цялото си свободно време в елитни клубове и ресторанти на Ню Йорк, а необузданото забавление завършва за нея няколко пъти в спешното отделение. Дженифър е на 27 години, когато след няколко свръхдози, по настояване на родителите си, отива на рехабилитация, за да се отърве от зависимостта от кокаин. Впоследствие актрисата признава, че лечението я е извадило от тъмнината и напълно преобърнало живота й - именно след напускането на рехабилитационния център черната ивица в кариерата й се е променила в бяла.



Поради забраната на лекарите да посещава нощни клубове Кулидж има много свободно време и по съвет на приятел от театралното студио решава да се пробва в комедийния жанр, за който дори не може да помисли в младостта си.



Дженифър успешно се явява на прослушване в стендъп студиото на Готъм и след известно време се връща в Лос Анджелис, където завършва авторитетно училище за комедийни импровизации.



Дебют



Дебютът на Кулидж на малкия екран е през 1993 г., тя е поканена да играе приятелката на главния герой в популярния сериал "Сайнфелд“. Забележителното начало в телевизията обаче отстъпва място според актрисата на "ерата на шаферките“. В продължение на шест години тя редовно се появява в епизоди на популярни сериали и предавания, включително "Приятели“, "Сексът и градът“, "Части на тялото“ и "Фрейзър“, но проектите с нея в една от главните роли или остават почти незабелязани, или бързо замират.



Пробивът за Кулидж беше участието в тийнейджърската комедия "Американски пай". Тя е на 38 години, когато влиза в кожата на сексапилната майка на един от главните герои на филма, с която всичките му приятели мечтаят да спят. В тази роля Дженифър беше толкова убедителна, че след пускането на лентата на големите екрани през 1999 г. тя се превърна в майката на Стифлър за много години.



Изненадващо, противно на очакванията, успехът на "Американски пай“, а по-късно и неговите продължения, не допринасят с нищо, за да издигнат кариерата на Кулидж на следващото ниво. По-често я канят във филми и телевизионни предавания, но тя все още остава, макар и ярка, но поддържаща актриса.



През следващите няколко години Дженифър играе безсрамната приятелка на Рийз Уидърспуун, екстравагантна зла мащеха и други подобни. Актрисата ясно осъзнава, че е заседнала в ролята на ексцентрична блондинка, от която е почти невъзможно да се измъкне.



"Играх в роли, които сякаш ме обвързваха с определено възприятие. Бях в този странен балон много дълго време“, признава Дженифър Кулидж.



Възраст



Друга причина, поради която Дженифър е заложник на една роля в продължение на много години, е нейната възраст. По време на излизането на "Професия блондинка“ актрисата вече е преминала границата от 40 години, която се счита за най-трудната по отношение на работата на жените в Холивуд, което се потвърждава от изследвания.



Проблемът с липсата на роли в средна възраст стои пред много филмови звезди, включително нейната любима Мерил Стрийп, Никол Кидман и Анджелина Джоли, така че Кулидж не е изключение. Първоначално режисьорите не се интересуват от нейната младост и красота, а след това според тях тя стана твърде стара за драматични и романтични роли. В резултат на това актрисата може да играе само по правилата на фабриката за мечти и да участва в пародии, включително на себе си.



Според Дженифър творческият престой и липсата на добри оферти силно повлияли на самочувствието й и я накарали да се съмнява в собствените си актьорски способности. "Най-тъжното нещо в живота е, че външната оценка влияе върху представата ви за себе си. Ако не получавам големи роли, тогава стигам до извода: хората смятат, че не съм способна на това. И тогава аз самата започвам да мисля, че не го мога“, споделя тя мислите си в разговор с репортери.



В същото време Кулидж казва, че изобщо не съжалява, че се е съгласила на ролята на "гореща мама" в "Американски пай". В продължение на 20 години след премиерата на тази комедия тя отново и отново играе ексцентрични и в същото време прекалено сексуализирани героини и го обяснява просто: "Десет години от живота ми минаха в прослушвания. И нито едно от тях не доведе до това да ми дадат ролята. Страхът изчезва, когато свикнеш да губиш. Има някаква свобода в него“.



Кокетка



Ролята на възрастната кокетка също повлиява на личния живот на Кулидж. С характерната си самоирония актрисата се шегува, че животът й никога не би бил толкова забавен, ако не бе изиграла майката на Стифлър, защото само млади момчета се опитват да я опознаят. Освен това според Дженифър, благодарение на тази роля, тя успява "да съблазни най-малко 200 мъже".



"Мъжете винаги са ми били слабост и като много жени често се прахосвам за тях. Прекарах голяма част от живота си в преследване на недостъпни мъже и това не доведе до нищо“, казва Дженифър Кулидж.



Заслужава да се отбележи обаче, че за разлика от своите героини Кулидж е много затворен и сдържан човек и предпочита да не говори за личния си живот. Известен е романът й със звездата от "Американски пай" Юджийн Леви и дългогодишната връзка с комика Крис Катан, но така и не се стига до официален брак. Също така по едно време в медиите активно се разпространяваха слухове, че Дженифър се среща с финансовия брокер Том Махони и дори е родила две деца от него. Актрисата остави слуховете за връзката без коментар, но категорично отрече наличието на деца, като каза, че е безплодна.



Кулидж многократно се оплаква, че неуспехите в личния й живот и неспокойната кариера са повлияли значително на самочувствието й, но тя все пак успява да излезе от "мъртвата зона“. След снимките в успешни комедии от 2000-те актрисата дълго време не вижда перспективи в работата си, страда от депресия, но в крайна сметка намира правилния курс на развитие.



Истинският ренесанс в кариерата на Кулидж започна през 2019 г., когато тя неочаквано се появи във видеоклипа Thank you next на Ариана Гранде в образа на Полет Бонафонте от "Професия блондинка“. Видеото има повече от 752 милиона гледания в YouTube, актрисата се превръща в звезда на TikTok.



Само година по-късно дългогодишният приятел на Дженифър, Майк Уайт, пише специално за нея ролята на Таня Макавойд в "Белият лотос“. Уайт мечтае актрисата най-накрая да разгърне пълния си потенциал и затова поема сериозен риск, като й предлага толкова голяма роля. И той е невероятно изненадан, когато разбира, че тя не бърза да се съгласи с това. Кулидж е в дълбока депресия поради пандемията от коронавирус, чака края на света със своята помощница и се тъпче с пица, от която пълнее и допълнително губи самочувствието си. Според актрисата самата тя вярвала, че е способна да играе само карикатурни герои и не искала да бъде единствената от актьорския състав, която не може да се справи с ролята си.



"Тъкмо започвах да идвам на себе си и тогава ми предложиха работа. Разбира се, струваше ми се, че няма да мога да направя това, че просто няма да имам достатъчно време да се върна във форма. Но Майк беше много решителен и направи всичко, за да ме измъкне от карантинната кома. Една нощ в два часа през нощта, когато тъкмо си мислех под какъв претекст мога да откажа тази роля, той ми изпрати съобщение. Беше много кратко: "Страх ли те е?“, споделя Дженифър. Която поема хвърлената ръкавица.



За да не изглежда като страхливка, Дженифър си стяга куфара и отлита за Хавай, за да се снима. И никога не е съжалявала. "Белият лотос“ се превръща в хит, а главната му звезда след десетилетия на провали, критики към външния вид и актьорските умения все пак получи заслужено признание не само от публиката, но и от критиците. За първата си драматична роля в кариерата си тя получи "Еми“ в края на 2022 г., а в началото на 2023 г. - "Златен глобус“ и награда на Гилдията на актьорите.



"Нека моят пример вдъхнови всички онези, които почти са загубили надежда. Не се предавай. Нищо не е свършило, докато не умреш“, казва Дженифър Кулидж.



Дълги години никой не възприемаше Кулидж като сериозна актриса и тя самата едва ли очакваше, че на 61 години ще я сполети такъв огромен успех. Въпреки това тя най-накрая има реален шанс да стане втората Мерил Стрийп, тъй като вече няма притеснения – офертите за роли към нея валят. Сега остава само да срещне "мъжа на живота ми" – другата й голяма мечта.