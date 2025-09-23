ЗАРЕЖДАНЕ...
|Участник в "Игри на волята" бил боклукчия
31-годишният гребец носи със себе си не само републиканска титла по кану-каяк, но и самочувствието на човек, който знае какво е издръжливост – както във водата, така и в живота. Любопитна част от биографията му е, че навремето е бил на гурбет в Англия и е работил като боклукчия.
При това не пеша с метлата, а зад волана на камион за смет. Така че, ако някой в "Игрите" реши да му върти мръсни номера, Стойчев знае как да си разчисти пътя - буквално и преносно. Той е живо доказателство, че човек, който е извозвал тонове смет, няма как да се уплаши от малко кал и препятствия, пише HotArena.
