Учен: Измерваме аномалиите на магнитното поле между Казичене и Равно поле

© Bulgaria ON AIR Магнитните бури, предизвикани от слънчевия вятър от коронарната дупка на Слънцето, вълнуват мнозина.



"В момента мерим магнитното поле на проучвателната геофизика - измерваме аномалиите на магнитното поле в района между селата Казичене и Равно поле, за да направим интерпретация на подземните структури, без да нарушаваме околната среда", каза доц. Петя Трифонова от Националния институт по геофизика, геодезия и география при БАН за Bulgaria ON AIR.



Тя увери, че влиянието на коронарната дупка е отминало - било е концентрирано през нощта на 14 срещу 15 септември.



"В следващите 6-7 дни магнитното поле ще бъде съвсем спокойно и без аномални стойности. Съветваме хората да проверяват и да вярват на това, което в действителност се случва, а не на прогнозите и гръмките заглавия", обясни доц. Трифонова.



По думите ѝ има много хора, които се влияят от магнитното поле и те го разбират по физическото си състояние.



"Обикновено се наблюдават изменения на показатели като кръвно, пулс, световъртеж или проблеми със съня. Магнитните смущения не са периодични и са концентрирани главно през пролетта и през месеците октомври и ноември", изтъкна събеседникът.



Доц. Трифонова посочи, че най-силната магнитна буря се е случила през 1859 г., след това през 1920 г. също е имало много силна такава и нямаме причина да изключим нови случаи.