Учен разкри истинската тайна на дълголетието

© youtube Тайните на дълголетието не са скрити във фармацевтичен "коктейл“ или авангарден инструмент за редактиране на гени, способен да преобразува ДНК в безупречни спирали. Според д-р Статис Гонос, директор на научните изследвания в Националната гръцка изследователска фондация и доцент в Медицинския факултет на университета в Йоребру в Швеция, истинските ключове към дълъг и здравословен живот са много по-достъпни, отколкото много хора си мислят.



В подкаст за Ygeiamou , д-р Гонос разглежда теми, вариращи от ограничената роля на генетичните различия, включително факта, че хората са 99,9% генетично идентични, до начина на живот на жителите на Икария, които живеят в една от известните "сини зони“ за дълголетие в света. Там хората са известни с по-дългата си продължителност на живота, активната си напреднала възраст и по-бавния си ритъм на живот, който насърчава благополучието.



Вместо да се стреми към сложни научни открития, д-р Гонос се застъпва за прости, устойчиви навици: ежедневни леки упражнения, придържане към средиземноморската диета, адекватен сън и намаляване на стреса, където е възможно. Преди всичко той подчертава важността на "влюбването в живота“, което означава да останем любопитни, ангажирани и да ценим красотата в природата, изкуството, приятелството, поезията или музиката.



Подхранване на душата: Истинският еликсир на живота



За д-р Гонос грижата за душата е истинският еликсир за по-дълъг и здравословен живот. Пренебрегването на този аспект, предупреждава той, може да ускори стареенето – нещо, което често се наблюдава при хора, които след пенсиониране губят своите интереси, креативност и жажда за живот, предава Greek City Times.



Той също така разсъждава върху това как науката вече е трансформирала човешкия живот през последните десетилетия. След Втората световна война продължителността на живота се е увеличила драстично благодарение на медицинския напредък, като например премахването на детската смъртност и широкото използване на антибиотици. Днес статистиката показва, че се очаква едно на всеки четири деца, родени след 2000 г., да доживее до 100 години.



Ролята на природата



Д-р Гонос подчертава потенциала на естествените, необработени храни, богати на биоактивни съединения, много от които са основни продукти на средиземноморската диета. Риган, каперси и зехтин са само няколко примера за това, което той нарича "молекули за оцеляване“, които екипът му от Националната гръцка изследователска фондация активно изучава за евентуалната им роля в насърчаването на здравословното остаряване.