Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Учен разкри истинската тайна на дълголетието
Автор: Емануела Вилизарова 17:21Коментари (0)30
© youtube
Тайните на дълголетието не са скрити във фармацевтичен "коктейл“ или авангарден инструмент за редактиране на гени, способен да преобразува ДНК в безупречни спирали. Според д-р Статис Гонос, директор на научните изследвания в Националната гръцка изследователска фондация и доцент в Медицинския факултет на университета в Йоребру в Швеция, истинските ключове към дълъг и здравословен живот са много по-достъпни, отколкото много хора си мислят.

В подкаст за Ygeiamou , д-р Гонос разглежда теми, вариращи от ограничената роля на генетичните различия, включително факта, че хората са 99,9% генетично идентични, до начина на живот на жителите на Икария, които живеят в една от известните "сини зони“ за дълголетие в света. Там хората са известни с по-дългата си продължителност на живота, активната си напреднала възраст и по-бавния си ритъм на живот, който насърчава благополучието.

Вместо да се стреми към сложни научни открития, д-р Гонос се застъпва за прости, устойчиви навици: ежедневни леки упражнения, придържане към средиземноморската диета, адекватен сън и намаляване на стреса, където е възможно. Преди всичко той подчертава важността на "влюбването в живота“, което означава да останем любопитни, ангажирани и да ценим красотата в природата, изкуството, приятелството, поезията или музиката.

Подхранване на душата: Истинският еликсир на живота

За д-р Гонос грижата за душата е истинският еликсир за по-дълъг и здравословен живот. Пренебрегването на този аспект, предупреждава той, може да ускори стареенето – нещо, което често се наблюдава при хора, които след пенсиониране губят своите интереси, креативност и жажда за живот, предава Greek City Times.

Той също така разсъждава върху това как науката вече е трансформирала човешкия живот през последните десетилетия. След Втората световна война продължителността на живота се е увеличила драстично благодарение на медицинския напредък, като например премахването на детската смъртност и широкото използване на антибиотици. Днес статистиката показва, че се очаква едно на всеки четири деца, родени след 2000 г., да доживее до 100 години.

Ролята на природата

Д-р Гонос подчертава потенциала на естествените, необработени храни, богати на биоактивни съединения, много от които са основни продукти на средиземноморската диета. Риган, каперси и зехтин са само няколко примера за това, което той нарича "молекули за оцеляване“, които екипът му от Националната гръцка изследователска фондация активно изучава за евентуалната им роля в насърчаването на здравословното остаряване.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Бременна, но все така шик
Бременна, но все така шик
15:40 / 14.08.2025
Регионалният министър за безводието в Плевен: От септември започва ремонт на ВиК мрежата
Регионалният министър за безводието в Плевен: От септември започва ремонт на ВиК мрежата
14:26 / 14.08.2025
Трети самолет се отправи от Москва за Аляска, появи се и чартърен полет със същата дестинация
Трети самолет се отправи от Москва за Аляска, появи се и чартърен полет със същата дестинация
20:10 / 14.08.2025
19 хил. лева заплата за Румен Радев, 16 хил. лв. за Киселова и между 8-12 хил. лв. ще взимат депутатите
19 хил. лева заплата за Румен Радев, 16 хил. лв. за Киселова и между 8-12 хил. лв. ще взимат депутатите
09:05 / 13.08.2025
Ключови държавни имоти в Русе попадат в списъка за продажба от управляващите
Ключови държавни имоти в Русе попадат в списъка за продажба от управляващите
11:58 / 13.08.2025
Срещата за държавните имоти в Русе остава за този следобед
Срещата за държавните имоти в Русе остава за този следобед
13:01 / 13.08.2025
Ако сме взимали 2000 лв. заплата, след пълното влизане на еврото ще взимаме 1022,59 евро
Ако сме взимали 2000 лв. заплата, след пълното влизане на еврото ще взимаме 1022,59 евро
08:35 / 13.08.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Кабинетът "Желязков"
Лято 2025
Цистерни с дизелово гориво горят край село Пясъчево
Водна криза
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: