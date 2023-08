Учени доказаха: Хит на Queen подпомага произвеждането на инсулин

© Хит на Queen подпомага произвеждането на инсулин, откриха швейцарски учени.



Диабетът е състояние, в което тялото произвежда твърде малко или никакъв инсулин, съответно диабетиците разчитат на външно набавяне на хормона. Изследователи, ръководени от Мартин Фусенегер от Департамента по биосистемни науки и инженерство в ETH Цюрих в Базел търсят решения, свързани с производството и прилагането на инсулин директно в тялото с цел улесняване на живота на пациентите.



Едно такова решение, преследвано от учените, е затваряне на произвеждащи инсулин дизайнерски клетки в капсули, които могат да бъдат имплантирани в тялото. За да могат да контролират отвън кога и колко инсулин клетките освобождават в кръвта, изследователите проучват и прилагат различни тригери през последните години: светлина, температура и електрически полета.



Фусенегер и колегите му вече са разработили нов, различен метод за стимулация: използвайки музика, задействат тригерите на клетките да отделят инсулин в рамките на минути. Това работи особено добре с "We Will Rock You", глобален хит на британската рок група Queen.



"Здравият" бас засилва секрецията на инсулин



В клетъчните култури изследователите първо определили кои честоти и нива на обем активират най-силно йонните канали. Те открили, че нивата на звука около 60 децибела (dB) и басовите честоти от 50 херца са най-ефективни при задействането на тези канали. За да предизвика максимално освобождаване на инсулин, звукът или музиката трябва да продължава минимум три секунди и да спира за най-много пет секунди. Ако интервалите са твърде далеч един от друг се отделя значително по-малко инсулин.



Накрая изследователите проучили кои музикални жанрове предизвикват най-силен инсулинов отговор при сила на звука от 85 dB. Рок музиката с бумтящи баси като песента "We Will Rock You“ на Queen се нарежда на първо място, последвана от саундтрака към екшън филма "Отмъстителите“ (The Avengers). За сравнение, инсулиновата реакция към класическата или акустична музика е доста слаба.



"We Will Rock You“ задейства приблизително 70 процента от инсулиновата реакция в рамките на 5 минути, а 100 процента в рамките на 15 минути. Това е сравнимо с естествения, предизвикан от глюкоза инсулинов отговор на здрави индивиди, казва Фусенегер.