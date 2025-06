Учени казаха как да се справим с безсънието само за няколко дни

© Дойдат ли жегите, мнозина отново се сблъскват с един доста неприятен проблем - безсънието. То може сериозно да наруши обичайния ни ритъм на живот, защото когато не се наспиваме, нямаме нито сили, нито желание за нищо. Независимо дали причината за недоспиването са високите температури, по-голямото натоварване или нещо друго, трябва да намерим бързо и ефективно решение, докато проблемът не се е задълбочил.



Разбира се, първо на ум ни идват хранителните добавки за спокоен сън с различни билки и мелатонин. Но ако не искаме веднага да прибягваме до тях, може да опитаме първо с по-лесен, естествен и също толкова ефективен метод. Има някои храни, които могат да ни помогнат да заспиваме по-лесно, да спим по-дълго и дълбоко и сутринта да се будим отпочинали и щастливи. А ефектът може да настъпи само за няколко дни.



Според ново изследване, публикувано в Journal of the American Heart Association, ако добавим по едно авокадо на ден към обичайното си хранене, това ще подобри качеството на съня ни само в рамките на няколко дни. И за това си има основателна причина - плодът с високо съдържание на мазнини подобрява значително липидите в кръвта (холестерол и триглицериди).



Освен това авокадото съдържа наистина полезен коктейл от хранителни вещества и е богато на мононенаситени мастни киселини, диетични фибри, калий, фолат, витамин К, мед и пантотенова киселина. Все пак се прави уточнението, че е добре да не консумираме повече от едно на ден, защото с голямото си количество мазнини може да доведе и до нежелано покачване на теглото ни, обяснява New York Times.



Учените изброяват и други фактори, които могат да подобрят съня ни, включително намаляване на кофеина, ограничаване на приема на алкохол, отказване от тютюнопушенето, редовни тренировки и ограничаване на времето пред екрана преди лягане.



Друго изследване на учени от UChicago Medicine и Columbia University пък заключва, че ако включим в храненето си повече плодове и зеленчуци, това ще подобри не само здравословното ни състояние, но и качеството на съня ни.



Конкретните изводи са, че качеството на съня може да се подобри с до 16% след консумация на пет порции плодове и зеленчуци в сравнение с диета, която не съдържа плодове и зеленчуци. А още по-хубавото е, че положителният ефект е осезаем още същата нощ.



И като причина отново се изтъква повишеният прием на витамини, минерали и други полезни вещества, които са важни за правилното функциониране на организма като цяло, както и за добрия сън в частност. А и колкото повече плодове и зеленчуци ядем, толкова по-малко захари, вредни мазнини и преработени храни, които имат негативен ефект върху качествената почивка през нощта, приемаме, обяснява Fortune, цииран от lifestyle.bg.