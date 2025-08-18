ЗАРЕЖДАНЕ...
Русе
|Учени откриха неочакван трик за контрол на диабета - не включва диета или лекарства
Ако консумираме 80% от дневните си калории в рамките на първите осем часа след събуждане, може да се предотврати появата на диабет тип 2, тъй като това намалява времето, през което кръвната захар е над нормалните нива.
Учени от Нюйоркския университет са изследвали 10 души със затлъстяване, които са имали високи нива на кръвна захар.
Участниците са следвали два различни хранителни плана: едната седмица са консумирали 80% от диетата си до 13:00 часа, следвайки модел на периодично гладуване, докато втората седмица са следвали нормален план за прием на храна, в рамките на времеви интервал до 16:00 часа.
По време на проучването участниците носели измерватели на кръвната захар и консумирали калории пропорционално на теглото си, пише ygeiamou.gr.
Според резултатите от техния анализ, хората, които са консумирали най-много калории до ранния следобед, са имали по-добра регулация на кръвната захар, избягвайки големи колебания в стойностите си. Не е наблюдавана промяна в теглото им.
"Нашите открития показват, че консумацията на по-голямата част от калориите по-рано през деня намалява времето, през което кръвната захар е повишена, като по този начин подобрява метаболитното здраве, като промените са забележими само след една седмица“, обяснява водещият автор Хосе Алеман.
Тези данни са важни, тъй като милиони хора са изложени на риск от преддиабет - етап преди началото на диабета, с до 15 пъти по-висок риск от развитие на метаболитно заболяване.
В резултат на това изследователите заявиха, че тяхното проучване е първото, което показва, че този конкретен вид периодично гладуване – независимо от загубата на тегло – е този, който може да има благоприятен ефект.
