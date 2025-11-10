Vice.
Проучване, публикувано в Journal of Experimental Biology, разкрива, че сърцето на жирафа работи по-усилено от почти всеки друг бозайник. Дори в покой то изразходва около 16% от енергията си, само за да изтласка кръв към мозъка - почти двойно повече в сравнение с други животни със сходен размер. Без дългите крака, които повдигат сърцето по-високо, този разход би скочил до 21% - ниво, което според учените би направило животът на жирафа невъзможен.
Изследователите Роджър Сеймур от Университета в Аделаида и Едуард Снелинг от Университета в Претория разработили компютърен модел, за да проверят теорията. Те създали хипотетично животно, наречено "елафе" - смесица между жираф и еланд, с къси крака, но дълга шия. Резултатите показали изключително високо кръвно налягане - около 286 mmHg, спрямо типичните 200 mmHg при жирафите. Моделът потвърждава, че дългите крака намаляват натоварването върху сърцето на животното, като му помагат по-ефективно да изпомпва кръвта нагоре. Данните показват, че тази адаптация е започнала преди около 16 милиона години.
Ранните предшественици на жирафа вече били снабдени с дълги крайници, но имали сравнително къси шии. По-късните видове, както ги познаваме днес, постепенно започнали да еволюират. С увеличаването на височината на жирафите се е повдигнало и тяхното сърце, което след това е позволило на шията да се издигне. Така кръвоносната система имала време да се приспособи към растящото налягане и да се справи с изискванията на новата анатомия на вида. Но дори природата има своите граници.
Белите дробове на жирафа се намират непосредствено до сърцето, и ако кръвното налягане се повиши прекалено, течност може да проникне в дихателните торбички - процес, който би довел до задушаване. Тази физиологична граница вероятно обяснява защо нито едно сухоземно животно не е достигнало по-висок и изправен силует от жирафа.
Учени откриха причината за необичайния вид на жирафите
© Vice
Още по темата
/
Още от категорията
/
"Активни потребители" за Черния петък: Колкото по-гръмко е едно съобщение, например намаление до 90%, толкова по-малко вероятно е то да е вярно
15:08
По-скъпи куверти и пътувания за Нова година: 7000 лева в България, същата сума и за екзотична дестинация
10:20
Пилот: Хората, които се страхуват от летене, често се опитват да си върнат усещането за контрол, като търсят повече информация
09.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.