|Учени предупредиха: Кораловите рифове в състояние на измиране
Предупреждението в доклада Global Tipping Points ("Глобални преломни точки“), изготвен от 160 изследователи от цял свят, бива отправено само няколко седмици преди тазгодишната климатична конференция COP30, която ще се проведе близо до тропическите гори на Амазония в Бразилия.
Същите тези тропически гори са изложени на риск от унищожение, ако средната глобална температура се повиши с повече от 1,5 градуса по Целзий спрямо прединдустриалните нива въз основа на текущите темпове на обезлесяване, се посочва в доклада, който ревизира надолу прогнозирания праг за Амазонка.
Друг повод за безпокойство, ако температурите продължат да се повишават, е заплахата от нарушаване на основното океанско течение, наречено Атлантическа меридионална циркулация (AMOC), което спомага за осигуряването на меки зими в Северна Европа.
"Промяната се случва бързо, трагично, в части от климата, биосферата“, казва ученът по околната среда Тим Лентън от Университета в Ексетър, който е водещ автор на доклада.
Има и положителни признаци
Лентън отбелязва и някои положителни признаци по отношение на постепенното изместване на изкопаемите горива, които са най-силен фактор за климатичните промени. Според данни на нестопанската организация Ember тази година за първи път възобновяемите енергийни източници са произвели повече електроенергия от въглищата.
"Никой не иска само да страда и да бъде безсилен“, коментира Лентън. "Все още имаме известна свобода на действие.“
Учените призоваха делегатите на конференцията COP30 през ноември да работят за намаляване на въглеродните емисии, които допринасят за затоплянето на климата.
Учените са изненадани от скоростта, с която се развиват промените в природата, като средните глобални температури вече са се повишили с 1,3-1,4 градуса по Целзий над средните стойности отпреди индустриализацията по данни на научните агенции на ООН и ЕС.
Най-топлите в историята
Последните две години бяха най-топлите в историята на Земята. В океана горещи вълни доведоха да избелването на 84% от световните рифове и в някои случаи до тяхното загиване. Кораловите рифове поддържат около една четвърт от морския живот.
За да се възстановят коралите, светът трябва да предприеме драстични мерки за борба с климатичните промени, за да се върнат температурите до ниво, което е само с 1 градус по-високо от средното за доиндустриалната епоха, предполагат учените.
"Новият доклад ясно показва, че всяка година обхватът и мащабът на негативните последици от климатичните промени се увеличават“, заяви Пеп Канадел, старши учен в Австралийския център за климатични науки CSIRO.
Към момента светът е напът да се затопли с около 3,1 градуса по Целзий през този век на базата на текущите политики.
източник: Investor.bg
