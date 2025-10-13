Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Учени предупредиха: Кораловите рифове в състояние на измиране
Автор: Екип Ruse24.bg 12:06Коментари (0)80
©
Глобалното затопляне води до преминаването на опасни прагове по-рано от очакваното. Кораловите рифове по света са в почти необратимо състояние на измиране – учените описаха това в понеделник като първата "преломна точка“ в разрушаването на екосистемите, причинено от климатичните промени, съобщава Ройтерс.

Предупреждението в доклада Global Tipping Points ("Глобални преломни точки“), изготвен от 160 изследователи от цял свят, бива отправено само няколко седмици преди тазгодишната климатична конференция COP30, която ще се проведе близо до тропическите гори на Амазония в Бразилия.

Същите тези тропически гори са изложени на риск от унищожение, ако средната глобална температура се повиши с повече от 1,5 градуса по Целзий спрямо прединдустриалните нива въз основа на текущите темпове на обезлесяване, се посочва в доклада, който ревизира надолу прогнозирания праг за Амазонка.

Друг повод за безпокойство, ако температурите продължат да се повишават, е заплахата от нарушаване на основното океанско течение, наречено Атлантическа меридионална циркулация (AMOC), което спомага за осигуряването на меки зими в Северна Европа.

"Промяната се случва бързо, трагично, в части от климата, биосферата“, казва ученът по околната среда Тим Лентън от Университета в Ексетър, който е водещ автор на доклада.

Има и положителни признаци

Лентън отбелязва и някои положителни признаци по отношение на постепенното изместване на изкопаемите горива, които са най-силен фактор за климатичните промени. Според данни на нестопанската организация Ember тази година за първи път възобновяемите енергийни източници са произвели повече електроенергия от въглищата.

"Никой не иска само да страда и да бъде безсилен“, коментира Лентън. "Все още имаме известна свобода на действие.“

Учените призоваха делегатите на конференцията COP30 през ноември да работят за намаляване на въглеродните емисии, които допринасят за затоплянето на климата.

Учените са изненадани от скоростта, с която се развиват промените в природата, като средните глобални температури вече са се повишили с 1,3-1,4 градуса по Целзий над средните стойности отпреди индустриализацията по данни на научните агенции на ООН и ЕС.

Най-топлите в историята

Последните две години бяха най-топлите в историята на Земята. В океана горещи вълни доведоха да избелването на 84% от световните рифове и в някои случаи до тяхното загиване. Кораловите рифове поддържат около една четвърт от морския живот.

За да се възстановят коралите, светът трябва да предприеме драстични мерки за борба с климатичните промени, за да се върнат температурите до ниво, което е само с 1 градус по-високо от средното за доиндустриалната епоха, предполагат учените.

"Новият доклад ясно показва, че всяка година обхватът и мащабът на негативните последици от климатичните промени се увеличават“, заяви Пеп Канадел, старши учен в Австралийския център за климатични науки CSIRO.

Към момента светът е напът да се затопли с около 3,1 градуса по Целзий през този век на базата на текущите политики.

източник: Investor.bg






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Рискът за дигата на езерото "Липник" в Русенско остава
Рискът за дигата на езерото "Липник" в Русенско остава
08:35 / 11.10.2025
Кметът на Русе: Живущите край реката в Николово могат да се завърнат по домовете си, но с готовност за евакуация
Кметът на Русе: Живущите край реката в Николово могат да се завърнат по домовете си, но с готовност за евакуация
13:30 / 11.10.2025
Над 150 кг. боклуци бяха извадени от коритото на река Черни Лом
Над 150 кг. боклуци бяха извадени от коритото на река Черни Лом
12:14 / 11.10.2025
Венета Райкова сложи край на спекулациите, разкри сериозна диагноза
Венета Райкова сложи край на спекулациите, разкри сериозна диагноза
15:08 / 11.10.2025
Предупреждение от първа степен за опасно време в Русе днес. поривите на вятъра ще достигнат до 20-22 m/s
Предупреждение от първа степен за опасно време в Русе днес. поривите на вятъра ще достигнат до 20-22 m/s
08:38 / 11.10.2025
"Тисафон с украински шпионски софтуер": Орбан публикува AI видео със Зеленски и опозицията в Унгария
"Тисафон с украински шпионски софтуер": Орбан публикува AI видео със Зеленски и опозицията в Унгария
15:07 / 11.10.2025
Димитър Радев, БНБ: Бюджетът за 2026 г. е по-важен от бюджетите през всяка от последните 5 години
Димитър Радев, БНБ: Бюджетът за 2026 г. е по-важен от бюджетите през всяка от последните 5 години
20:35 / 11.10.2025
Актуални теми
Конфликт Израел-Газа
Строежът на АМ "Хемус"
Природни стихии
Животните на Фокус
Бюджет 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: