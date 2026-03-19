Ако хапваме овесени ядки на всяко хранене в продължение на два дни, може да намалим "лошия“ си холестерол до 10%, пише в ново научно изследване за храненето. Този ефект се запазва 6 седмици след преминаване към обичайното меню, откриват учените.Според експертите определени молекули, които се образуват в червата при разграждането на овесената кажа от бактериите, може да са свързани със спада на лошия LDL холестерола, който увеличава риска от сърдечни заболявания.В изследването, публикувано в сп. Nature Communications, цитирано от Puls.bg, са участвали 15 мъже и 17 жени с метаболитен синдром. Метаболитният синдром е състояние, свързано с наднормено тегло, високо кръвно налягане и повишена кръвна захар, което увеличава риска от диабет.Половината от участниците са спазвали нискокалорична диета, съставена почти изцяло от овесени ядки. В продължение на 48 часа те са приемали по 100 грама сварени овесени ядки три пъти дневно. Позволено им е било да добавят само определени плодове и зеленчуци, без сол, захар или подсладители.Другата половина са били контролна група. Те също са били на нискокалорична и здравословна диета, но без овесените ядки.И двете групи са намалили калориите си приблизително наполовина за тези два дни, след което са се върнали към обичайното си хранене. Веднага след диетата при хората, които са яли овесени ядки, общият холестерол е спаднал с около 8%, а LDL холестерола – с около 10%. Това намаление е било по-голямо в сравнение с контролната група. Освен това участниците на овесената диета са отслабнали и са имали леко понижение на кръвното налягане.Чрез изследване на фекални проби и кръвна плазма учените са открили данни, че диетата с овесени ядки увеличава броя на определени чревни бактерии. Тези бактерии произвеждат вещества, които са свързани с по-добър метаболизъм на холестерола.В изследването пише, че приемът на овесени ядки е довел до увеличаване на конкретни видове бактерии в червата. При разграждането им те образуват фенолни съединения.Едно от тези вещества е феруловата киселина. При изследвания е установено, че тя има положителен ефект върху обмяната на холестерола. Данните от настоящото проучване показват, че подобно действие може да имат и други вещества, произведени от бактериите.За да проверят това по-подробно, учените са изследвали и ефекта на дихидроферуловата киселина, която е страничен продукт от разграждането на овесените ядки от чревните бактерии. Оказало се е, че тя вероятно намалява натрупването на холестерол.Проведено е и второ изследване, при което 17 души са приемали по 80 грама овесени ядки дневно в продължение на 6 седмици, без да спазват други ограничения. Друга група от 17 души не ги е консумирала. По-дългата и по-лека диета е донесла известни ползи, но не е довела до толкова бързо намаляване на холестерола, както кратката 48-часова програма.Според авторите кратка, по-строга овесена диета, прилагана от време на време, може да бъде сравнително лесен начин за поддържане на нормални нива на холестерола и за намаляване на риска от диабет.Овесените ядки по принцип се смятат за много полезна храна. Те са богати на разтворими фибри, особено бета-глюкани, които подпомагат намаляването на холестерола. Освен това овесените ядки засищат за по-дълго време, което може да помогне при контрол на теглото. Той подпомага работата на червата, поддържа по-стабилни нива на кръвната захар и е добър източник на витамини от група B, магнезий и желязо. Редовната му консумация може да бъде част от здравословен режим на хранене за сърцето и обмяната на веществата.