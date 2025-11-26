Учени установиха връзката между бактерии в червата и качеството на съня
©
Дълго време се е смятало, че микробите в червата нямат връзка с това как се регулира сънят. Скорошно проучване, публикувано в сп. Frontiers in Neuroscience, открива обаче, че елементи от бактериалната клетъчна стена (наречени пептидогликан) се намират в определени части на мозъка – мозъчния ствол, обонятелната луковица и хипоталамуса.
Пептидогликанът е твърд слой около повечето бактериални клетки. Той им помага да запазят формата си. Без него бактериите биха изглеждали като малки водни мехурчета.
Проучването показва, че количеството пептидогликан в мозъка се увеличава, когато има недоспиване или промени в обичайния ритъм на съня. Това може да означава, че бактериите в червата имат някакво влияние върху качеството на съня.
Изследването е направено с животински модели, които са живели при 12-часов цикъл светлина и тъмнина. В продължение на 48 часа учените наблюдавали мозъчната им активност по време на сън и бодърстване. След това специалистите измерили нивата на пептидогликан в мозъка им.
Традиционно се смята, че мозъкът ни е стерилно място, защитено от т.нар. кръвно-мозъчна бариера – система, която не допуска микроби и много молекули в мозъка, ако човек е здрав.
До момента няма доказателства, че в мозъка има собствен микробиом, както има в червата или върху кожата ни. Там огромно разнообразие от бактерии, гъби и други микроорганизми участват активно в храносмилането, защитата от инфекции и поддържането на здрава имунна система.
Предишни изследвания показват, че в мозъка могат да се открият малки частици, свързани с бактерии – като пептидогликан и липополизахариди. Това вероятно се случва, защото тези частици са много по-дребни от самите бактерии.
Кръвно-мозъчната бариера и чревната стена стават по-пропускливи при състояния като недоспиване, възпаление, напреднала възраст или дори след интензивни тренировки. Освен това, естествените дневни ритми влияят на клетките в чревната стена и на връзките между тях.
Тези връзки действат като уплътнение, което не позволява на молекули и йони да преминават между клетките. Така се контролира какво може да премине през стената на червата.
Когато връзките се разхлабят, бактерии и техни частици от червата могат да попаднат в кръвта, а тя ги разнася из тялото.
Дали това е полезно или вредно, засега учените не знаят. Но се знае, че по-пропускливите чревни стени могат да бъдат свързани с възпалителни заболявания на червата, пише Puls.bg. Някои проучвания показват, че микробиотата ни е свързана с мозъка чрез така наречената ос "черво-мозък“, но тъй като все още не знаем достатъчно за микробиома, не е ясно как това влияе.
Още от категорията
/
Часовникът на Исидор Щраус, потънал заедно със съпругата си на "Титаник", бе продаден на търг за 2,33 млн. долара
23.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Бачорски се самоуби на финала на "Traitors: Игра на предатели"
23:00 / 25.11.2025
Нова пенсионна стратегия може да увеличи пенсиите почти с една тр...
23:01 / 25.11.2025
Black Friday до -50% стартира на максимална скорост в SPORT DEPOT...
10:51 / 25.11.2025
DOGE на Илон Мъск бе разпуснат по-рано от планираното
11:18 / 24.11.2025
Празник е! Българки с красиви имена имат имен ден!
08:43 / 24.11.2025
Ето защо победителят от "Биг брадър" е избрал да живее при баба с...
16:08 / 23.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.