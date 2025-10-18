ЗАРЕЖДАНЕ...
Ученик от Русе изуми със знания в "Стани богат"
Това е Преслав Тошев, ученик в 12. клас в Математическата гимназия в Русе, който гледахме в "Златната лига“ на "Стани Богат“.
Още в девети клас Преслав печели трето място на национален турнир по информатика – постижение, което му дава увереност, че усилията и трудът му се възнаграждават. Оттогава насам успехите му продължават: два пъти е бронзов медалист от Международния турнир по информатика International Advanced Tournament in Informatics, където състезатели от цял свят мерят сили в едно от най-престижните събития за млади програмисти.
Освен състезател, Преслав е и преподавател. В Центъра за ученическо развитие в Русе той обучава по-малки ученици в информатика. Заедно със свой приятел, също състезател, двамата подготвят бъдещи таланти, като се стремят да направят сложната материя достъпна и увлекателна.
"Когато някой по-близък до тяхната възраст им обяснява, възприемат по-лесно. Опитвам се да ги вдъхновя с личния си пример“, споделя Преслав.
Младият русенец намира време и за доброволческа дейност. Той е част от Младежкия Български червен кръст и участва в инициативи за обучение на деца по първа помощ и реакция при извънредни ситуации. "Най-интересното за мен е именно това – да помагам и да предавам знанията си на другите“, казва той.
Макар все още ученик, Преслав вече мисли за бъдещето. Мечтата му е да стане професор – не само заради любовта към преподаването, но и заради възможността да изследва и създава нови знания. След 12. клас той планира да следва компютърни науки – или в Софийския университет във Факултета по математика и информатика и програмата INSIGHT, или в университети в Швейцария, Нидерландия или САЩ.
Спечелената сума в "Стани богат“ на bTV – 5000 лв., Преслав ще дари за соларна пейка в двора на училището като част от екостая.
