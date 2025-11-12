Ученик стигна до въпрос за 20 хил. лв. в "Стани богат"
© бТВ
Кико е ученик в 10 клас. Обича българската литература. Чете Флобер и много харесва киното. Мечтае някой ден да влезе в НАТФИЗ и да стане голям актьор. Пише стихове, а от книгата му с проза, остават само три глави, които трябва да довърши.
Кико беше в студиото на "Стани богат", за да спечели пари за издаването на книжка по случай 155 годишнината от създаването на училището му.
"Можеше и сам. Без 2 жокера“, възкликна на въпроса за 10 хиляди лева, на който Кико отговори вярно.
Той позна и, че халети не е вид вятър на въпрос за 20 хиляди лева.
Парите отиват за каузата му, пише Блиц.
