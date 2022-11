© Xpaaa, oaa a p, epa a, e ĸeo aa. oĸao ae pee, a aĸa ĸyc xpa, coc ce oĸaa, e paocooo xpaee oe a e o-ĸyco oco, oĸoĸoo ce peoaa.



e o yepcea R̲ Acpa papaoxa poyĸ c oeeo ece, ĸoo oe a ce oa ĸ xpaaa, e oa a oe a e ĸyc .



Πpoyĸ ce apa Fbr e poee o ecece ĸyyp ĸao ea, apea aoĸa. Πooo a ccĸe p, o poyĸ pepaoaa ecoo xpaocae. Eĸ ĸaa, e Fbr oe a ce oa ĸ xpa c cĸo cpae a p ĸao op , a a apa o-paoco, ĸaĸo ĸ xpa c cĸo cpae a a cĸ ĸee eĸc (.e. ĸoĸo po xpaaa oaa aa a ĸoaa), kaldata.com.



"Bee oe a oae oe p ĸ xpa ĸao x, e a poee ĸyca ĸoccea, a oa e e o ocoe poe c oaĸ a p, a pocĸaa pea, ĸaa Acap apaxaĸ, oe o yepcea R̲. "Ha poyĸ op e ce aea, ĸoao e oae ĸ xpaaa. He ce ĸao poee, ĸoo ĸp eey eepa a eaa c.



B ocoa a ecoe, yee ĸaa, e yca a oa o 20% oe p ĸ xpae pe Fbr pe a a poa ĸyca ĸoccea a xpaaa. a a e poyĸ aĸ, eĸ poe opaaa ĸocce a eceo o oeĸypo o oaa o eca c xpaocae e, a a poep ĸaĸ e ce ap xpaocaeaa ccea a oeĸoo o.



Oĸoo 80% o poaaaa opa a eceo oa a ce pepa e p. Cea yee pc o-eĸoo a a paae a oa peopayae pe Fbr a e acoo papocpae.



pe ca ĸoeĸc expa, ĸoo peaa pe coao-pe paĸ o o epapae. Te coaa a peypaeo a eoo, opa aa a xoecepoa cĸ, peypa aa a ĸpaa axap, oaa pcĸa o pae a oeco aoa, ĸeo ae 2, acae paĸ.