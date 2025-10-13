Новини
Удря ни силна магнитна буря
Автор: Вилислава Ветренска 11:20
©
Удря ни силна магнитна буря днес. Това показват данните на специализирания сайт Meteo Agent. 

Тя ще бъде с Kp индекс 5.6. Изригването М1 е било регистрирано на 13 октомври. 

Слънчевите изригвания се класифицират в пет групи според мощността на рентгеновото лъчение – A, B, C, M и X. Минималният клас A0.0 съответства на мощност от 10 нановата на квадратен метър в земната орбита, като при преминаване към следващата буква тя се увеличава 10 пъти.

Изригванията могат да бъдат съпроводени и с емисии на слънчева плазма. Ако облаците достигнат Земята, това може да провокира магнитни бури.

ИЗПРАТИ НОВИНА
