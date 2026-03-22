Удря ни силна магнитна буря на 22 и 23 март. Това показват данните на специализираната платформа Meteo Agent след справка на ФОКУС.

Kp индексът ще бъде от 5 до 5.7 по измервателната скала. Очаква се на 24 март геомагнитната активност да намалее.  

За да се справите по-лесно с дните на повишена геомагнитна активност, се препоръчва:

- следете режима си на сън - адекватната почивка ще помогне на тялото ви да се справи със стреса;

- пийте повече вода - това помага за нормализиране на метаболизма;

- ограничете стреса - избягвайте пренапрежение и отделяйте време за почивка;

избягвайте алкохола и кофеина - те могат да увеличат главоболието и скоковете на кръвното налягане;

- разхождайте се повече на чист въздух - умерената физическа активност помага за стабилизиране на състоянието.