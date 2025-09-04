Новини
Умният начин да спестите над 200 лв. за отопление на сезон
Автор: Екип Ruse24.bg 10:00
©
Анализ на "Активни потребители“ разкрива как първоначалната цена на климатика може да ви подведе. Колективна покупка предлага решение.

Макар летните жеги да не са приключили, домакинствата вече планират как да посрещнат зимата, без да се страхуват от сметките за отопление. Оказва се, че най-очевидният избор – покупката на по-евтин уред – често води до значително по-високи разходи в дългосрочен план.

Анализ на асоциация "Активни потребители“ доказва с реални числа как инвестицията в качествен климатик може да ви спести над 200 лева всеки отоплителен сезон. А сега, чрез втората в България кампания за колективна покупка, достъпът до тези ефективни уреди става значително по-лесен.

Евтиното излиза скъпо: Конкретният пример с числа

От "Активни потребители“ показват нещо, което много хора пропускат: ниската цена на етикета съвсем не означава най-нисък разход в дългосрочен план.

Нека разгледаме два конкретни климатика и техния анализ. Единият е висок клас модел за около 2100 лв., а другият е бюджетен модел с цена около 699 лв. Оказва се, че при еднакви условия на работа, по-скъпият ще увеличи месечната ви сметка за ток с едва 57 лева. В същото време, по-евтиният ще изразходва електроенергия за близо 99 лева.

Простата сметка показва, че качественият уред ви спестява над 40 лева всеки месец. За един пълен отоплителен сезон тази разлика набъбва до 211 лева във ваша полза. Целият анализ може да откриете тук.

Кога по-скъпият климатик започва да ви пести пари?

Първоначалната инвестиция от 2100 лв. за по-скъпия модел се изплаща изцяло от спестените сметки за ток след около 6 години и половина или по-малко при поскъпване на електроенергията. След този момент, уредът не просто е "избил“ разликата в цената, а започва да ви спестява над 200 лева годишно.

Как тогава да си позволим качествен уред? Отговорът е колективна покупка

Именно тук се намесва кампанията на "Активни потребители“. Тя решава основния проблем – високата първоначална цена на качествените уреди, като предлага отстъпка до 370 лева от пазарната стойност.

Колективната покупка обединява хиляди потребители, което дава на организацията огромна сила да договори значителни отстъпки от цената директно с доставчиците. Освен това, е включен и професионален монтаж. В кампанията се предлагат единствено модели, получили висока оценка ("добър“, "много добър“ или "отличен“) в независими лабораторни тестове.

Как работи на практика? (Безплатно и необвързващо)

Процесът е максимално лесен, прозрачен и безрисков. Всеки желаещ може да се регистрира напълно безплатно в платформата на кампанията, за да получи достъп до договорените оферти. Най-важното е, че тази регистрация е изцяло необвързваща. Това означава, че вие спокойно разглеждате конкретните предложения и цени и едва тогава сами решавате дали искате да се възползвате, без абсолютно никакво задължение за покупка. Ако имате нужда от повече информация може да позвъните на телефон: 0882 955 139.

Преди да купите: Една важна стъпка

От асоциацията напомнят, че за да работи ефективно, климатикът трябва да е с правилната мощност за вашето помещение. За улеснение, на сайта на кампанията е достъпен онлайн калкулатор, с който бързо може да изчислите от какъв уред имате нужда.

Регистрирайте се сега и вземете своята оферта

Кампанията се провежда изцяло онлайн. Включете се още днес и си осигурете повече уют и енергийна ефективност у дома.






