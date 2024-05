В Гърция може да ви откажат една услуга, защото има промени отскоро

© Seajets - един от най-големите оператори на фериботи в Гърция - промени политиката си по отношение на превозването на автомобили с алтернативни задвижвания. В тази категория попадат коли с електрическо задвижване и хибриди, както и такива с газови уредби за пропан-бутан и метан.



При проверка в сайта на фирмата и желание за резервация на място в който и да е ферибот, опериран от компанията, получавате информация, че автомобили с алтернативни горива не се допускат на борда. Съобщението в оригинал гласи следното:



"Alternative fuel vehicles (electric vehicles, vehicles using liquefied and compressed gaseous fuels) are not allowed aboard the ship."



По груби сметки само автомобилите в Гърция, които ще получат забрана за достъп, са около 100 000. Според официалните данни на КАТ колите на пропан-бутан в България са над 300 000, като тук трябва да се има предвид, че голяма бройка от регистрираните като бензинови също може да бъдат оборудвани с АГУ, която да няма регистрация. Електромобилите в страната пък са вече над 15 000, предава dizzyriders.bg.



Припомняме, че Министерството на корабоплаването в Гърция обяви, че всички фериботи в страната ще допускат електромобили на борда си, само ако те са със заряд от не повече от 40 процента. През 90-те години на миналия век подобни правила важаха и за бензинови и дизелови автомобили.