В много училища и детски градини продължават да изискват хартиени бележки за началото на учебната година
Автор: Екип Ruse24.bg 23:00 / 08.09.2025Коментари (2)96
Въпреки указанията на трима министри медицинските специалисти в много училища и детски градини продължават да изискват хартиени бележки за началото на учебната година. Много родители изпращат сигнали до медиите, че в тяхното детско или учебно заведение не се признава нововъведението информацията да се ползва по служебен ред през националната здравноинформационна система НЗИС.

Оплакванията идват на фона на тържествена пресконференция тази седмица на трима министри - Силви Кирилов, Красимир Вълчев и Валентин Мундров, на която те обявиха, че вече няма нужда родителите да носят личните здравно-профилактични карти на децата, нито да предоставят т.нар. контактни бележки - бележка от личния лекар, че детето не е контактувало със заразно болен, припомня СЕГА.

Министерството на здравеопазването обяви още в понеделник, че хартиените бележки отпадат. Това стана възможно, след като здравните специалисти в детските градини и училищата получиха достъп до НЗИС, съобщи МЗ. По този начин улесняваме над 2 милиона български граждани, всички деца до 18 г. и техните родителите, както и личните лекари, посочи здравният министър. 

Още в понеделник обаче стана ясно, че реалността е доста различна - часове преди съобщението на МЗ например столичната РЗИ пусна указания към гражданите и медицинските специалисти в детските градини, в които казва, че до синхронизирането на функционалността за достъп до медицинската информация в НЗИС, посочените в наредбата документи за прием на дете в детска градина следва да се приемат и на хартиен носител. Такива съобщения се виждат и в сайтовете на други инспекции в страната, а от РЗИ-Плевен са посочили като основание писмо на МЗ от 29 август.

И след повторното уверение, че служебният обмен е в сила, част от медицинските специалисти обясняват, че нямат "софтуер", за да влизат в системата, поради което картоните трябва да се представят на хартия, съобщават читатели. 

По-ясни са нещата с контактните бележки - те твърдо отпадат. Освен това през седмицата министрите обясниха, че всички деца, преминали профилактични прегледи след 1 януари 2025 г. няма да представят бележки и да се явяват на нов преглед. Здравният министър обаче напомни, че провеждането на годишен профилактичен преглед е задължително. Прегледите трябва да бъдат направени до края на 30 септември, предупреди той.

Към училищата функционират 1801 здравни кабинета. Тази година те ще бъдат с 31 повече, отколкото през 2024 г. В детските градини функционират 1629 здравни кабинета, те ще бъдат с 52 ще бъдат повече в сравнение с миналата година.

Само глупости измислят от министерствата.
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
