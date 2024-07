В социалните медии започнаха подигравките за глобалния IT срив

© Разбира се, малко време беше нужно на потребители в социалните мрежи да започнат с подигравките за глобалния IT срив. Една от първите смешки, която стана вайръл, е кратък клип от култовия британски комедиен сериал The IT Crowd, в който се проследява живота на двама компютърджии в голяма компания. На откъса се задава най-важния въпрос, който всеки от нас получава от интернет поддръжката: Пробвахте ли да изключите и да включите отново компютъра?



Други потребители пък се присмяха на съдбата на световните експерти по компютърни системи, на които им се отвори доста работа. Не закъсняха и шегите по адрес на Русия. Един от най-разпространяваните клипове е на детенце, което безгрижно се люлее на люлка, а до него има голям пожар. Към видеото има текст "Русия срещу глобалния IT срив“, пише bTV. На друга снимка пък виждаме президента Владимир Путин, който изглежда се обучава как да работи на компютър.



Много потребители пък изразиха разочарованието си, че те ще продължат да работят, защото техните компютри не са засегнати. Появиха се и шеги със съдбата на милениълите в световен мащаб. И разбира се, появиха се препратки към най-известните роботи в кино историята – Терминаторите.