|Ваканциите по време на "сезона" са отживелица, все повече хора пътуват след туристическия пик
Главният изпълнителен директор на TUI Себастиан Ебел, разговаряйки с анализатори за последните финансови резултати на компанията, заяви, че тя води преговори както с гръцки, така и с турски собственици на хотели в дестинации, които обикновено са летни, за да запазят хотелите си отворени поне до края на ноември.
TUI също ще се стреми да разшири дела си в градските почивки.
"Разработваме нови оферти за периода след пиковия сезон и се стремим да запазим наличните хотели в Гърция и Турция до януари“, каза Ебел.
TUI привлича над 3 милиона посетители годишно в Гърция и непрекъснато се стреми да увеличи този брой, като разработва нови пакети, които включват дейности, съобразени с нуждите на клиентите. TUI твърди, че резултатите от последните проучвания показват засилено предпочитание от страна на пътуващите, особено от Германия и Обединеното кралство, да избягват пиковите горещини и пиковите посетители, както и пиковите цени.
Гърция се превръща във все по-популярна дестинация за пролетните и есенните месеци. Същото важи и за Турция, която се рекламира като по-евтина алтернатива на Гърция. Търсенето на есенни пътувания и градски почивки накара TUI да ревизира нагоре оборота си за 2025 г. Оперативните печалби ще бъдат още по-високи, казват от компанията.
Също така, компанията все повече се концентрира върху динамични пакети, при които клиентите избират собствена комбинация от полети, настаняване и дейности, вместо да избират от статични пакети. Това позволява на TUI да повиши цените си; твърди се, че динамичните пакети ще се разширят от 25% от общия брой оферти през 2025 г. до 50% през 2026 г. Стратегията на TUI е подкрепена от повечето мащабни изследвания върху променящите се навици за пътуване на европейците. "Европейците не са готови да правят компромиси с пътуванията; те все повече предпочитат по-тихи дестинации и пътувания извън пиковите часове“, казва Мигел Санс, президент на Европейската комисия по пътуванията.
