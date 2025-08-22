ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Ваня Червенкова отново променена
"От вчера имам нова духовна мисия – да бъда достойна кръстница на Тервел Атанансов Майсторов. Имаме нов войн в лоното на християнския свят. Съдбата ми подари нова кръвна връзка, но не по плът, а по дух“, написа Ваня в Инстаграм, като публикува и серия снимки от ритуала.
Фотосите показват трогателни моменти от кръщенето – усмивки, благословии и близостта между бизнесдамата и нейното ново духовно дете. Последователите на Червенкова я поздравиха с десетки коментари и пожелания, като я нарекоха "силна жена с голямо сърце“.
Така Ваня Червенкова, позната с твърдия си характер и делови успехи, показа и една своя различна страна – отдаденост на духовните ценности и готовност да носи отговорността на кръстница.
И външният й вид е доста променен и озадачи последователите й дали не си е правила някаква естетична или пластична интервенция.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 512
|предишна страница [ 1/86 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Вкараха зад решетките мъж за разпространение на фентанил в Русе
10:43 / 20.08.2025
Издирват 48-годишна жена, в неизвестност е от 26 дни
22:19 / 21.08.2025
Заради забранени предмети: Местят Семерджев в нов затвор
12:56 / 21.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: