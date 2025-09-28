ЗАРЕЖДАНЕ...
|Варненец в топ 5 на световен конкурс за модели, тренира и волейбол професионално
Крис е ученик в Четвърта езикова гимназия във Варна, където усвоява френски и английски език. Подготовката му за конкурса бе поверена на топмодела и хореограф Гергана Желева, модния и PR експерт Десислав Димитров, както и екипа на My Wedding – Варна. Те заложиха на класическа визия – черен костюм с папионка, която подчерта елегантното му излъчване.
"Благодаря сърдечно на целия екип, който застана зад Крис и помогна за това блестящо представяне. България отново бе забелязана на световната модна карта,“ заяви националният директор на конкурса за България Ирина Папазова.
Младият модел не спира да впечатлява и извън модния подиум. Вече четири години тренира професионално волейбол, като съчетава спорта с любовта си към ски, сноуборд, култура и изкуство, предаде Moreto.net.
С успеха си в Истанбул Крис Стамов донесе признание за Варна и се превърна в пример за младото поколение, което умее да съчетава образование, спорт и големи мечти.
