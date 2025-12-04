Наближава Никулден!А какво е празничната трапеза на 6 декември без традиционен пълнен шаран.гостува на стар морски вълк - варненец, прекарал целия си живот като готвач по корабите. За своите 45 години плаване е обиколил целия свят, посрещайки на борда десетки празници.От стария тефтер той извади своята любима рецепта за Никулден и разкри какви са тънкостите на пълнения шаран1 шаран - около 1,5 кг / 2 кгсок от един лимонкраве масло или олио (но по негова препоръка нека е масло)сол и черен пипер на вкус2 глави лук200 грама ориз2 настъргани моркова150 грама стафиди1/2 ч.л мащерка500 мл вода или рибен бульон1/2 чаша орехи нарязани ситно200 грама гъбиЗагрейте мазнината и задушете лука. Добавете нарязните гъби и настърганите моркови. А след няколко минути и ориза, който трябва да се задушава докато стане стъклен. Прибавете подправките, а също и сол и пипер (на вкус).Когато плънката изстине напълнете шарана и зашийте!Намажете с мазнина тавичка и налейте водата/бульона, а след това и вече напълнения шаран.Пече се на 180/200 градуса за около час и половина.Приятен апетит!