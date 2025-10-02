Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Васил Божков се превърна в неочаквана атракция, оприличиха го на клошар
Автор: Екип Ruse24.bg 20:41Коментари (0)36
©
Бившият хазартен бос и подсъдим по редица обвинения Васил Божков се превърна в неочаквана атракция по време на финала на Световното първенство по волейбол, когато националите ни завършиха на второ място след загуба от Италия. Мачът беше излъчван на огромен екран на площад Александър Невски пред стотици събрали се фенове, които аплодираха българските лъвове. Драматичните моменти, в които националите се бореха точка за точка, създадоха истински спектакъл за всички, които бяха събрани на площада, атмосферата беше истински празнична и патриотична.

Но сред спортната тръпка и аплодисментите се появи фигура, която накара хората да се загледат. Васил Божков - човекът, който дълги години беше символ на богатство, лукс и безупречна визия, бе с изцяло нова и шокираща външност. Няма и следа от суетния бизнесмен, който парадираше с брилянтни костюми, часовници за стотици хиляди евро и идеално поддържана прическа. Сега Божков си е пуснал брада, побеляла като косата му, и има видимо занемарен вид. Лицето му, някога грижливо поддържано, показваше умора, а обичайните му скъпи аксесоари липсваха, пишат от Хотарена.

"Остарял е и изглежда като човек, който го мързи да се избръсне и му е все едно какво ще облече“, коментира столичанин. Няколко души споделиха, че Божков се е превърнал в истинска атракция заради необичайното му и неочаквано "човешко“ присъствие на площада. Хора от събралото се за мача множество  непрекъснато го посочваха и коментираха. Някои се шегуваха, че е загубил всички следи от някогашния си стил и величие.

По време на волейболния мач Божков публикува и кратко послание в социалните мрежи: "Каквото и да стане, вече са световни“.

Още по темата: общо новини по темата: 277
23.06.2025 »
10.06.2025 »
07.05.2025 »
27.03.2025 »
20.03.2025 »
11.03.2025 »
предишна страница [ 1/47 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Мама Нинджа, Мария Пеева за насилето в Каблешково: В една правова държава отдавна всички институции щяха да са се задействали с бясна скорост
Мама Нинджа, Мария Пеева за насилето в Каблешково: В една правова държава отдавна всички институции щяха да са се задействали с бясна скорост
15:07 / 01.10.2025
Тръмп иронизира Путин: Хартиен тигър ли си? Водиш четири години война, която трябваше да продължи една седмица
Тръмп иронизира Путин: Хартиен тигър ли си? Водиш четири години война, която трябваше да продължи една седмица
22:55 / 30.09.2025
Журналистът Иван Радев алармира за онлайн кампания, която набира средства за уж болно дете
Журналистът Иван Радев алармира за онлайн кампания, която набира средства за уж болно дете
12:52 / 30.09.2025
Напредва обходът на гр. Бяла от АМ "Русе - Велико Търново", над 150 специалисти и над 100 единици техника са на обекта
Напредва обходът на гр. Бяла от АМ "Русе - Велико Търново", над 150 специалисти и над 100 единици техника са на обекта
13:31 / 30.09.2025
Аспарух Аспарухов пред "Фокус": Този успех е плод на много лишения и труд
Аспарух Аспарухов пред "Фокус": Този успех е плод на много лишения и труд
11:11 / 30.09.2025
Телефоните в България ще пропищят утре в 11 часа
Телефоните в България ще пропищят утре в 11 часа
10:39 / 30.09.2025
Посрещаме българските волейболисти в София, вижте програмата на събитието
Посрещаме българските волейболисти в София, вижте програмата на събитието
07:45 / 30.09.2025
Актуални теми
Попълване на регулатори
Прокуратура и МВР влязоха в офисите на Васил Божков
Водна криза
Медици протестират за по-високи възнаграждения
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: