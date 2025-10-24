Васил Божков тихомълком разпродава парчета от бизнес империята си, за да се издължи на държавата, съобщава вестник "Уикенд". Доста унизителна ситуация за човек, който допреди няколко години се хвалеше, че е милиардер.Явно времената се менят, дори и за вчерашните всевластни олигарси. Особено когато са санкционирани от САЩ по закона "Магнитски", отбелязва изданието.Странната схема лъсва от документите за продажбата на фирма "Нове Трейдинг". В договора, с който Черепа прехвърля своите акции, има специална клауза. Нетипично за подобни сделки, купувачът трябва да преведе дължимите 36 000 лева по сметка на НАП "за частично погасяване на публичните задължения" на Божков.Както е известно, държавата си търси от олигарха десетки милиони левове, които той е забравил да плати. Скромните 36 000 лева едва ли ще решат проблема. В обръчите на Черепа има още десетки фирми за продаване - повечето от тях съвсем не струват жълти стотинки.До съвсем скоро и "Нове Трейдинг" се е оценявала на милиони.Нещата се променят, след като хазартният бос губи възможност да усвоява държавни пари. От създаването си пред далечната 1994 г. фирмата се занимава с едно и също нещо - кетъринг, столово и болнично хранене. И явно се справя отлично. Поне за това говорят спечелените договори за десетки милиони левове за доставка на храна в болници, детски градини, социални институции и университети в цялата страна.Вярно, пред регионални медии мнозина от изхранваните са се оплаквали, че качеството куца, но бизнесът си върви. Как ли да е иначе! Та нали Васил Божков е един от хората, пред които чинно козируват депутати, министри и всякакви държавни чиновници. Или поне до 2020 г. е така.След като прокуратурата се зае с Черепа, договорите на фирмата му за кетъринг рязко секват, фирмената база в Шумен все пак продължава да работи. А и бизнес историята, важна при кандидатстване за обществени поръчки, остава. Това според хора в бранша обяснява и желаещите да купят акциите на Васил Божков.Да не се умиляваме - на Черепа пари не му липсват. Миналата година той пребори антикорупционната комисия. С решение на съда бе свален запорът върху десетки фирми (сред които и "Нове Трейдинг"), на чието име се водят имоти и пари по банкови сметки за милиони левове.Да припомним, че през 2020 г. КПКОНПИ се похвали, че е внесла в Софийския градски съд иск за 400 млн. лева срещу укриващия се по това време в Дубай бизнесмен и съпругата му Елена Динева. Става дума за десетки апартаменти, вили, сгради в България и чужбина, пари в банка, частен самолет за 34 милиона и яхта за 41 млн. лв.Под възбрана бе и имуществото на десетки техни фирми. Сред тях и офшорка, на чието име се води огромна сграда в центъра на Париж. 5-етажната постройка е на брега на Сена, срещу градините Тюйлери и на няколкостотин метра от френската Национална асамблея. Според брокери цената й днес е над 50 млн. евро.Фирмите на Черепа продължават да развиват дейност. Някои от тях, като "Нове Интернал", за миналата година са отчели милиони печалба. С дребната подробност, че Божков няма как да си ги харчи заради наложените му през 2021 г. санкции от Службата за контрол на чуждестранните активи на Министерството на финансите на САЩ по закона "Магнитски".