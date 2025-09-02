Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Васил Найденов е съсипан от изключително тежкия удар
Автор: Екип Ruse24.bg 14:12Коментари (0)87
©
виж галерията
Сериозно притеснение предизвика една от последните снимки на Васил Найденов, качена в социалните мрежи. Кадърът бе публикуван в профила на Симона Загорова – дъщерята на попфолк звездата Глория. Двамата бяха изпълнители на частно ВИП събитие, организирано от близки приятели на изпълнителя.

На фотографията, която за кратко обиколи интернет пространството, правят впечатление видимата умора и повехналият външен вид на Кеца. Певецът, който винаги е държал да изглежда безупречно пред публика, този път е видимо много изтощен, състарен и с напрегнато изражение. Присъствали на събитието коментират, че Найденов не изглеждал на себе си, бил разсеян и даже не пеел с пълния си капацитет. Почитатели на певеца коментират, че той е съсипан от скандала със Стефан Димитров и от непрестанното напрежение около личния и професионалния си живот. За Васил Найденов, който през десетилетията успя да съхрани имидж на силен и независим артист, подобен публичен сблъсък е изключително тежък удар.

Припомняме ви, че само преди седмици известният композитор и съпруг на Богдана Карадочева и поп кралят на бг музиката влязоха в открит конфликт. Зад разрива им стои спор за авторството на една от многото им общи песни – "Там, на завоя“. Васил Найденов твърди, че сам я е написал, а музиката всъщност била на Стефан Димитров. Композиторът е забранил на Найденов да пее хитовете, които са създали заедно и дори е изпратил нотариална покана на вече бившия си авер да уточнят нещата официално.

"Написал съм му повече от 20 песни и една стотинка не съм му взел за тях. И той си позволи да си припише авторството на тази песен“, каза Димитров.

"Прочетоха ми статии, в които пише, че той ми е забранил да пея неговите песни. Само че това, че е изпратил нотариална покана, не означава забрана. Аз самият никога не бих си позволил да нарушавам закона.

Уважавам Стефан, защото сме работили толкова време заедно и е срамота на тези години да се злепоставяме и да се държим по такъв начин. Много е къс животът да се занимаваме с глупости. Разбирам, че някои хора имат нужда от пари, но не е това начинът“, коментира пък Васил Найденов в медиите. А пред "Ретро“ сподели: "Всяко нещо ще си дойде на мястото. Това е единственото, което ще кажа по въпроса“.

"Не мога да коментирам създалата се безспорно неприятна ситуация. Има си адвокати, които ще се заемат с казуса“, обясни пред "Ретро“ и импресариото на Кеца Ивайло Манолов.

"Категорично заявявам, че не съм нарушил закона за авторското право и сродните му права и никога не бих си позволил, както спекулира Димитров пред различни медии: 

"20 песни съм му написал и не съм взел една стотинка от него“, добави Васил Найденов в изявление.

Безкрайно уважавам всички творци и не бих си позволил да омаловажа труда им и да бъда некоректен финансово и творчески към когото и да било от тях…

Благодаря на публиката за препълнените зали, за което съм им длъжен. Това е моят живот! Подчертавам, че нито една институция не е наложила забрана върху моите изпълнения…

В песента "Там, на завоя“ аз и г-н Стефан Димитров сме съавтори. Съгласно регистрацията на песента в "Музикаутор“ още от 11 февруари 2025 г. и устното потвърждение на г-н Димитров от същия месец пред братя Аргирови, които също участват в тази песен като изпълнители и продуценти… Изкуството не може да бъде забранено. То живее там, където има сърце“.

Близки на Васил Найденов припомниха, че певецът винаги е участвал без хонорар в концертите на Богдана и Стефан. Затова и хората от обкръжението на Найденов не крият, че са изненадани от хода, който предприе Стефан Димитров.

Напрежението се пренесе и в публичното пространство, където фенове заеха различни позиции. Мнозина недоумяват защо Стефан Димитров прави публичен скандал, който слага петно върху дългогодишната му работа с Кеца. Тези, които застават зад Найденов, смятат, че той е лицето, което е дало популярност на песните. Други пък го упрекнаха в неблагодарност. В мрежата почитатели на тандема призовават двамата да намерят цивилизована решение на казуса и да се сдобрят.

Скандалът, изглежда, е оставил особено тежък отпечатък върху Васил Найденов. "За него това е лична драма, защото винаги е държал на приятелството им. Стефан беше човек, с когото деляха сцена и хитове, а сега този конфликт го разрушава отвътре“, коментират в музикалната гилдия.

Феновете на Кеца вече изразиха тревога за състоянието му и го призовават да се съсредоточи върху творчеството си. Мнозина настояват, че мястото му е на сцената и че именно музиката е единственият верен път за излизане от кризата, пише "Ретро".

Още по темата: общо новини по темата: 568
02.09.2025 »
02.09.2025 »
02.09.2025 »
02.09.2025 »
02.09.2025 »
02.09.2025 »
предишна страница [ 1/95 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
10 месеца от трагедията в Нови Сад: Ученици и студенти излязоха на протест 
10 месеца от трагедията в Нови Сад: Ученици и студенти излязоха на протест 
20:31 / 01.09.2025
Мъж уби съседа си в Русенско, жертвата е била удушена и със счупвания на гръдния кош
Мъж уби съседа си в Русенско, жертвата е била удушена и със счупвания на гръдния кош
11:19 / 01.09.2025
Адско задръстване на Дунав мост при Русе
Адско задръстване на Дунав мост при Русе
10:02 / 01.09.2025
Жълт код за опасно време в неделя
Жълт код за опасно време в неделя
08:54 / 31.08.2025
Климатологът Симеон Матев каза кога се очакват по-интензивни валежи
Климатологът Симеон Матев каза кога се очакват по-интензивни валежи
09:51 / 31.08.2025
Тагарев: Визитата на Фон дер Лайен у нас няма пряка връзка със сделката с "Райнметал"
Тагарев: Визитата на Фон дер Лайен у нас няма пряка връзка със сделката с "Райнметал"
11:06 / 31.08.2025
Показаха се! Заедно са!
Показаха се! Заедно са!
10:26 / 31.08.2025
Актуални теми
Изграждат нов реактор в АЕЦ "Козлодуй"
Кола се вряза в автобус на кръстовището на бул. "Възкресение"
Кабинетът "Желязков"
Бюджет 2026
Земетресение в Афганистан
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: