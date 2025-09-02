ЗАРЕЖДАНЕ...
|Васил Найденов е съсипан от изключително тежкия удар
На фотографията, която за кратко обиколи интернет пространството, правят впечатление видимата умора и повехналият външен вид на Кеца. Певецът, който винаги е държал да изглежда безупречно пред публика, този път е видимо много изтощен, състарен и с напрегнато изражение. Присъствали на събитието коментират, че Найденов не изглеждал на себе си, бил разсеян и даже не пеел с пълния си капацитет. Почитатели на певеца коментират, че той е съсипан от скандала със Стефан Димитров и от непрестанното напрежение около личния и професионалния си живот. За Васил Найденов, който през десетилетията успя да съхрани имидж на силен и независим артист, подобен публичен сблъсък е изключително тежък удар.
Припомняме ви, че само преди седмици известният композитор и съпруг на Богдана Карадочева и поп кралят на бг музиката влязоха в открит конфликт. Зад разрива им стои спор за авторството на една от многото им общи песни – "Там, на завоя“. Васил Найденов твърди, че сам я е написал, а музиката всъщност била на Стефан Димитров. Композиторът е забранил на Найденов да пее хитовете, които са създали заедно и дори е изпратил нотариална покана на вече бившия си авер да уточнят нещата официално.
"Написал съм му повече от 20 песни и една стотинка не съм му взел за тях. И той си позволи да си припише авторството на тази песен“, каза Димитров.
"Прочетоха ми статии, в които пише, че той ми е забранил да пея неговите песни. Само че това, че е изпратил нотариална покана, не означава забрана. Аз самият никога не бих си позволил да нарушавам закона.
Уважавам Стефан, защото сме работили толкова време заедно и е срамота на тези години да се злепоставяме и да се държим по такъв начин. Много е къс животът да се занимаваме с глупости. Разбирам, че някои хора имат нужда от пари, но не е това начинът“, коментира пък Васил Найденов в медиите. А пред "Ретро“ сподели: "Всяко нещо ще си дойде на мястото. Това е единственото, което ще кажа по въпроса“.
"Не мога да коментирам създалата се безспорно неприятна ситуация. Има си адвокати, които ще се заемат с казуса“, обясни пред "Ретро“ и импресариото на Кеца Ивайло Манолов.
"Категорично заявявам, че не съм нарушил закона за авторското право и сродните му права и никога не бих си позволил, както спекулира Димитров пред различни медии:
"20 песни съм му написал и не съм взел една стотинка от него“, добави Васил Найденов в изявление.
Безкрайно уважавам всички творци и не бих си позволил да омаловажа труда им и да бъда некоректен финансово и творчески към когото и да било от тях…
Благодаря на публиката за препълнените зали, за което съм им длъжен. Това е моят живот! Подчертавам, че нито една институция не е наложила забрана върху моите изпълнения…
В песента "Там, на завоя“ аз и г-н Стефан Димитров сме съавтори. Съгласно регистрацията на песента в "Музикаутор“ още от 11 февруари 2025 г. и устното потвърждение на г-н Димитров от същия месец пред братя Аргирови, които също участват в тази песен като изпълнители и продуценти… Изкуството не може да бъде забранено. То живее там, където има сърце“.
Близки на Васил Найденов припомниха, че певецът винаги е участвал без хонорар в концертите на Богдана и Стефан. Затова и хората от обкръжението на Найденов не крият, че са изненадани от хода, който предприе Стефан Димитров.
Напрежението се пренесе и в публичното пространство, където фенове заеха различни позиции. Мнозина недоумяват защо Стефан Димитров прави публичен скандал, който слага петно върху дългогодишната му работа с Кеца. Тези, които застават зад Найденов, смятат, че той е лицето, което е дало популярност на песните. Други пък го упрекнаха в неблагодарност. В мрежата почитатели на тандема призовават двамата да намерят цивилизована решение на казуса и да се сдобрят.
Скандалът, изглежда, е оставил особено тежък отпечатък върху Васил Найденов. "За него това е лична драма, защото винаги е държал на приятелството им. Стефан беше човек, с когото деляха сцена и хитове, а сега този конфликт го разрушава отвътре“, коментират в музикалната гилдия.
Феновете на Кеца вече изразиха тревога за състоянието му и го призовават да се съсредоточи върху творчеството си. Мнозина настояват, че мястото му е на сцената и че именно музиката е единственият верен път за излизане от кризата, пише "Ретро".
