Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Âõîä ñ facebook
Ðåãèñòðàöèÿ
Âõîä
close




ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Ðóñå
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âäîâèöèòå íà Ëàñêèí è Øàðëîïîâ ñå çàáàâëÿâàò íà ìîðåòî
Àâòîð: Åêèï Ruse24.bg 10:28 / 28.07.2020Êîìåíòàðè (8)121
©
Âñåêè, êîéòî ïîëçâà èíòåðíåò, çíàå êàêâî "âúðâè" â ñîöèàëíèòå ìðåæè - äúëáîêè äåêîëòåòà, ðàçãîëåíè çàäíè ÷àñòè, ñêúïè êîëè - òîâà ïîëó÷àâà íàé-ìíîãî "ëàéêîâå“. Îêàçâà ñå, ÷å òîâà íå å íàïúëíî âÿðíî - "íàé-õàðåñâàíè“ ïðåç óèêåíäà ñà äâå æåíè, ïðåæèâåëè óäàðèòå íà ñúäáàòà è íàìèðàùè ñèëà äà ñå óñìèõíàò - Àëåêñ Ñúð÷àäæèåâà è Áîÿíà Øàðëîïîâà. 

Äâåòå ñà çàåäíî íà ìîðå è ñàìî ñ åäíà íåïðèíóäåíà ñíèìêà îò ïÿñúêà ñúáèðàò õèëÿäè õàðåñâàíèÿ. Âäîâèöèòå íà Èâàí Ëàñêèí è Ñòåôàí Øàðëîïîâ ñà êàòî ñåñòðè, íîñÿò ñå äîðè ñ åäíàêâè øàïêè è åäíàêâè ñëúí÷åâè î÷èëà. "Èìàòå ïîäîáíè ñúäáè, áúäåòå ñèëíè è íå ñå ïðåäàâàéòå!“, îòáåëÿçâà òÿõíà ïðèÿòåëêà. 

"Ïðåêðàñíè, ñìåëè ìîìè÷åòà! Çäðàâè è áëàãîñëîâåíè äà ñòå!“, âàëÿò áëàãîïîæåëàíèÿòà îò ôåíîâå è ïðèÿòåëè. 

Èâàí Ëàñêèí ñè îòèäå ñëåä ïðîäúëæèòåëíè çäðàâîñëîâíè ïðîáëåìè ïðåäè ãîäèíà è ïîëîâèíà âúâ ÂÌÀ íà 48-ãîäèøíà âúçðàñò. Ìåñåöè ïðåêàðà íà ëåãëî, ïî-ðàíî áå ïðèåò â ãàñòðîåíòåðîëîãèÿ, à ãîëÿì óäàð áå è ñìúðòòà íà áàùà ìó Ñëàâ÷î, êîåòî ïî äóìèòå íà íåãîâè áëèçêè ìó ñå îòðàçèëî ìíîãî òåæêî, ïèøå "Áúëãàðèÿ Äíåñ“

Îùå ïðåäè ãîäèíè òîé ïóáëè÷íî ïðèçíà çà ïðîáëåìè ñ àëêîõîëà è çàÿâè, ÷å ùå ñå áîðè äîêðàé, ÷å òðÿáâà äà ñå ñïðàâè. Êàçâàøå, ÷å ïèå, çàùîòî íèùî íå ìó õàðåñâà, çàùîòî äúðæàâàòà íå öåíÿëà òðóäà íà ìëàäèòå è ìîæåùèòå. Ïðèæèâå ãîâîðåøå, ÷å èñêà äà ïðàòè äåöàòà â ÷óæáèíà. 

Îò êîí÷èíàòà íà Ñòåôàí Øàðëîïîâ ìèíàõà äâå ãîäèíè è ïîëîâèíà. Òîé ñè îòèäå â ñúíÿ ñè íà 55-ãîäèøíà âúçðàñò, êàòî îñòàâè íàñëåäñòâî è áèçíåñè çà ìèëèîíè è ïåò äåöà.




Îùå ïî òåìàòà: îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 38
28.07.2020 »
28.07.2020 »
28.07.2020 »
27.07.2020 »
27.07.2020 »
27.07.2020 »
ïðåäèøíà ñòðàíèöà [ 1/7 ] ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà






Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Nako_1912
Íèùî íå ïèøåòå - äíåñ â Ïëîâäèâ, â ñïîðòíàòà çàëà èìà âîëåéáîëåí ìà÷ çà ñóïåðêóïàòà íà Áúëãàðèÿ.
ïðåäè 3 ÷. è 35 ìèí.
0
 
 
Øàðëîïîâàòà õâàùà îêî.. Áàÿ øóêàðèÿ å!:)
0
 
 
À âèå êàêâî èñêàòå - è òå äà óìðàò. Îñòàâåòå ãè íà ìèðà!
0
 
 
È çàùî äà íå ñå çàáàâëÿâàò?!?! ×îâåê êîãàòî îñòàíå ñàì äà ñå çàòâîðè âêúùè ëè??!! Íèùî ëîøî íå ïðàâÿò ìîìè÷åòàòà, äîñòàòú÷íî òðóäíî èì å, ÷å ñà è ìàéêè è áàùè!! Åâàëà!!
0
 
 
Danail Dimitrov Äàëè ïðàâÿò íîæè÷êè :D
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Ruse24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
« Þëè 2020 ã. »
ïîí
âòî
ñðÿ
÷òâ
ïåò
ñúá
íåä
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Àêòóàëíè òåìè
Ãðèïíà åïèäåìèÿ îáõâàíà ñòðàíàòà
ÒÂ è øîó ñåçîí 2020/2021 ã.
Ïúðâèÿò ó÷åáåí äåí
Ëÿòî 2020 ã.
Àêöèÿ íà ïðîêóðàòóðàòà â ÌÎÑÂ
íàçàä 1 2 3 4 5 íàïðåä
Àáîíàìåíò
Àáîíèðàéòå ñå çà mail áþëåòèíà íè !
Àáîíèðàéòå ñå çà íàøèÿ e-mail è ùå ïîëó÷àâàòå íà ëè÷íàòà ñè ïîùà èíôîðìàöèÿ çà ñëó÷âàùîòî ñå â Ðóñå è ðåãèîíà.
e-mail:
Àíêåòà
Ùå ïî÷èâàòå ëè èäíàòà çèìà?
Äà, â Áúëãàðèÿ
Äà, â ÷óæáèíà
Íå
Íå ñúì ðåøèë/à îùå
Ãëàñóâàé »
Ðåçóëòàòè »

ÐÀÇÄÅËÈ:
Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Ïîòðåáèòåëè
ÃÐÀÄÎÂÅ:
Ïëîâäèâ
Âàðíà
Áóðãàñ
Ðóñå
Áëàãîåâãðàä
ÇÀ ÍÀÑ:
Çà êîíòàêòè
Çà ðåêëàìà
Ïðàâèëà
Ðóñåíöè âúâ facebook
RSS çà íîâèíèòå
©2008 - 2018 Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Ruse24.bg - Âñè÷êè ïðàâà çàïàçåíè. Ñ âñÿêî îòâàðÿíå íà ñòðàíèöà îò Ruse24.bg, ñå ñúãëàñÿâàòå ñ Îáùèòå óñëîâèÿ çà ïîëçâàíå íà ñàéòà è ïîëèòèêà çà ïîâåðèòåëíîñò íà ëè÷íèòå äàííè (îáíîâåíè). Âúçïðîèçâåæäàíåòî íà öåëè èëè ÷àñòè îò òåêñòà èëè èçîáðàæåíèÿòà ñòàâà ñëåä èçðè÷íî ïèñìåíî ðàçðåøåíèå íà Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Ìíåíèÿòà èçðàçåíè âúâ ôîðóìèòå è êîìåíòàðèòå êúì ñòàòèèòå ñà ñîáñòâåíîñò íà àâòîðèòå èì è Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ íå íîñè îòãîâîðíîñò çà òÿõ. Ïîñòàâÿíåòî íà âðúçêè êúì ìàòåðèàëè â Ruse24.bg å ñâîáîäíî. Ñàéòúò å ðàçðàáîòåí îò Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ.
Ñòàòèñòèêà: