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|Âäîâèöèòå íà Ëàñêèí è Øàðëîïîâ ñå çàáàâëÿâàò íà ìîðåòî
Äâåòå ñà çàåäíî íà ìîðå è ñàìî ñ åäíà íåïðèíóäåíà ñíèìêà îò ïÿñúêà ñúáèðàò õèëÿäè õàðåñâàíèÿ. Âäîâèöèòå íà Èâàí Ëàñêèí è Ñòåôàí Øàðëîïîâ ñà êàòî ñåñòðè, íîñÿò ñå äîðè ñ åäíàêâè øàïêè è åäíàêâè ñëúí÷åâè î÷èëà. "Èìàòå ïîäîáíè ñúäáè, áúäåòå ñèëíè è íå ñå ïðåäàâàéòå!“, îòáåëÿçâà òÿõíà ïðèÿòåëêà.
"Ïðåêðàñíè, ñìåëè ìîìè÷åòà! Çäðàâè è áëàãîñëîâåíè äà ñòå!“, âàëÿò áëàãîïîæåëàíèÿòà îò ôåíîâå è ïðèÿòåëè.
Èâàí Ëàñêèí ñè îòèäå ñëåä ïðîäúëæèòåëíè çäðàâîñëîâíè ïðîáëåìè ïðåäè ãîäèíà è ïîëîâèíà âúâ ÂÌÀ íà 48-ãîäèøíà âúçðàñò. Ìåñåöè ïðåêàðà íà ëåãëî, ïî-ðàíî áå ïðèåò â ãàñòðîåíòåðîëîãèÿ, à ãîëÿì óäàð áå è ñìúðòòà íà áàùà ìó Ñëàâ÷î, êîåòî ïî äóìèòå íà íåãîâè áëèçêè ìó ñå îòðàçèëî ìíîãî òåæêî, ïèøå "Áúëãàðèÿ Äíåñ“.
Îùå ïðåäè ãîäèíè òîé ïóáëè÷íî ïðèçíà çà ïðîáëåìè ñ àëêîõîëà è çàÿâè, ÷å ùå ñå áîðè äîêðàé, ÷å òðÿáâà äà ñå ñïðàâè. Êàçâàøå, ÷å ïèå, çàùîòî íèùî íå ìó õàðåñâà, çàùîòî äúðæàâàòà íå öåíÿëà òðóäà íà ìëàäèòå è ìîæåùèòå. Ïðèæèâå ãîâîðåøå, ÷å èñêà äà ïðàòè äåöàòà â ÷óæáèíà.
Îò êîí÷èíàòà íà Ñòåôàí Øàðëîïîâ ìèíàõà äâå ãîäèíè è ïîëîâèíà. Òîé ñè îòèäå â ñúíÿ ñè íà 55-ãîäèøíà âúçðàñò, êàòî îñòàâè íàñëåäñòâî è áèçíåñè çà ìèëèîíè è ïåò äåöà.
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